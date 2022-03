El carnaval es un tema rico y apasionante al que he dedicado años de estudio y varios cursos dictados en la Escuela de Letras de la UCV, lo mismo que ensayos, foros, programas radiales y televisivos, y un libro que espero editar algún día. Por eso quisiera, así sea en forma sintética, aprovechar estos días festivos que concluyen hoy martes de carnaval, para recordar, aunque sean solo algunos de los muchos rasgos propios de esa vieja y turbulenta fiesta carnavalesca, actualmente en proceso de franca e inevitable desaparición, que empero ha sido por largos siglos la más masiva, rica y rebelde de todas las fiestas populares del mundo cristiano europeo. En efecto, ha sido el carnaval, mediante su ritual de inversión social, breve y catártico pero efectivo, la fiesta que más lejos y a mayor profundidad ha llevado la crítica y la consiguiente rebelión ritual contra el poder y contra los prejuicios propios de las sociedades clasistas y desiguales en que vivimos, sociedades que por cierto tienen ya milenios.

El viejo y turbulento carnaval revivió así por siglos, en forma tan caótica como ruidosa, el sueño lejano y confuso de una suerte de mundo ingenuo y fresco que pudo ser el de la infancia soñada y remota de la humanidad; mundo imaginario y fantasioso en el que tienen cabida todas las inversiones, individuales, políticas, religiosas y sociales, que ponen al mundo patas arriba; y reviviendo con ellas todos los sueños, disparates y locuras que pueden tener cabida en la mente humana cuando se la libera de prejuicios y se busca, en medio de la fantasía y la locura, y sin temor al caos, la plena libertad.

Carnaval es nombre cristiano, medieval, latino, como lo son también carnestolendas o carnisprivium, sus otros nombres, que ya anuncian y remiten a cuaresma, a deber privarse de carne,alimento carnavalesco que la Iglesia asocia con el pecado. Pero desde muchos siglos antes y sin ese nombre, fue fiesta muy anterior al cristianismo. Y en sus ricas y diversas formas, fue dueño de una larguísima historia que remonta a la antigua Mesopotamia y al Egipto faraónico, y a reyes de burlas, siguiendo luego con formas hebreas, griegas y romanas, lo que no cabe resumir aquí. Lo que sí puedo es mostrar los rasgos propios de la fiesta carnavalesca que vienen de ese su largo pasado. La fiesta carnavalesca es lunar, asociada a la luna nueva; ritual, porque se mueve entre ritos; de inversión, porque en ella amos y esclavos invierten status; catártica, porque se trata de catarsis y no de rebelión; estacional, porque se asocia a una estación del año; y de fin de este, porque se ubicaba en el vacío producto de que los calendarios humanos no coincidían con el calendario cósmico y solían sobrarles siempre días que no eran parte ni del año que terminaba ni del venidero; días fuera del tiempo, propicios a inversión, locura y rebeldía; y de ellos se apropiaba ese carnaval carente entonces de nombre fijo, el cual conservó todos esos rasgos en la fiesta medieval que terminó siendo cristiana y que recibió en esa Edad Media el nombre definitivo y cristiano de carnaval.

Las saturnales romanas serían su antecedente más cercano, pero de todos modos la triunfante Iglesia cristiana, enemiga de las mujeres, las fiestas, los disfraces y hasta de la risa, persiguió y liquidó todas esas fiestas romanas. Algo de ellas sobrevivió de todas formas en Roma, pero en la Europa del centro y del norte no había nada parecido a carnaval. Y los siglos que siguen, rurales y llenos de invasiones, no facilitaban que hubiese carnaval. Este necesita de la vida urbana, de las multitudes, y solo va renaciendo y desarrollándose a partir del siglo XII, cuando Europa se llena de ciudades. Su plenitud la alcanza en los siglos siguientes. Y es con ese cristianismo urbano, en el que hay masas pobres descontentas y renacen con ellas fiestas y herejías, que el viejo carnaval revive tomando forma propia y se enriquece como fiesta cristiana, criticada pero tolerada por la Iglesia. Así, pese a la sostenida crítica de ésta, que lo rechaza y condena siglo tras siglo como fiesta vulgar, pecaminosa y pagana, el carnaval es fiesta cristiana o, si se prefiere, cristianizada, como tantas otras cosas, fiestas y ritos que la Iglesia asimiló y copió de Roma y del paganismo. Y esa fiesta la necesita para renovar cada año su poder. La Iglesia necesita el pecado. Si no hubiera pecado y pecadores no habría necesidad de Iglesia. Luego del carnaval se inicia la cuaresma y el miércoles de ceniza el cura espera al pecador, que vuelve al redil arrepentido. La Iglesia le cambia la pecadora carne por pescado y el vino pecador por agua, reemplazándole el pecaminoso disfraz y su máscara por el disfraz y la máscara de penitente de cuaresma; y el miércoles santo le permitirá incluso vestirse de Jesús.

La fuerza de ese carnaval era enorme. Duraba desde diciembre hasta Candelaria, incluía Navidad y otras fiestas creación suya: fiestas de locos, fiesta del asno, de inocentes, de obispillos, de rey de habas. Celebraba como suyos a varios santos como san Blas y a santas como santa Brígida y santa Ágata lo mismo que a animales como el ciervo y el oso, que con un sonoro pedo declaraba el carnaval o lo difería. Promovía la alimentación grasa y flatulenta, el vino, y los banquetes más festivos, la circulación de espíritus y alientos, las fiestas callejeras alegres y ruidosas, y todo tipo de travestismos, máscaras y disfraces. Era en fin la fiesta de las fiestas.

En ese carnaval popular y masivo que alcanza su plenitud en el siglo XVI participaba la burguesía, y hasta la aristocracia, pero a fines de ese siglo estas se separan para promover sus propios carnavales, finos y elegantes, cuyo modelo será desde el siglo XVII el exquisito carnaval de Venecia. Pero el carnaval popular se mantiene y de él se derivan nuestros carnavales, que llegan desde el siglo XVII a esta América colonial por obra de sus amos españoles y portugueses y no obstante el rechazo abierto de la Iglesia, que intenta eliminarlo, como hizo en Caracas en el siglo XVIII el obispo Diez Madroñero. En Europa ese masivo carnaval popular desaparece prácticamente con la Revolución francesa, expresión de modernidad y de racionalismo. En Europa solo sobreviven carnavales locales, de ciudades, que al menos con variantes mantienen vivo mucho de la vieja tradición medieval, pero solo con alcance local.

Y desde la segunda mitad del siglo XX el renacer del carnaval se traslada a América Latina. Pero ese carnaval poco tiene del viejo carnaval del medioevo. Y es Brasil el que se pone a la cabeza de la fiesta con el famoso carnaval de Río. Pero pese a su éxito y su fama, ese carnaval, lleno de bellas mujeres semidesnudas y de imponentes desfiles de escuelas de samba, poco o nada tiene ni siquiera del carnaval colonial o entrudo que conociera Brasil. Es una fiesta espectacular, pero puramente comercial. Y es en el resto de América Latina que el carnaval renace en el siglo XX, reviviendo tradiciones festivas también con alcances nacionales o locales. Esto ocurre en casi todos nuestros países, y esos carnavales son magníficos porque funden ricas tradiciones de fiestas y ritos indígenas y africanos con la herencia carnavalesca europea recibida en tiempos coloniales. Imposible en este corto espacio mencionarlos todos. Solo me detendré en el caso de Venezuela, donde contamos con muchas bellas fiestas carnavalescas, como la Paradura del Niño, las Locainas y las Zaragozas, expresiones todas de un renovado carnaval, popular y alegre, que quiere sobrevivir. Sin olvidar que, en estas dos últimas décadas, el Estado venezolano ha hecho esfuerzos por contribuir a ese despertar, modesto y sin mucha relación con el antiguo carnaval, pero sí lleno de vida, estimulando al pueblo a participar en ello.