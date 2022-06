500 funcionarios resguardarán festividades del Corpus Christi

Unos 500 efectivos serán desplegados para el resguardo de los 273 años de la festividad de la Danza en honor al Corpus Christi en San Francisco de Yare, en el municipio Simón Bolívar del estado Miranda, informó el alcalde Saúl Rafael Yánez, durante una rueda de prensa este lunes, en la casa Museo de los Diablos Danzantes de Yare.

Especificó el alcalde que la seguridad ya está activa desde el gobierno nacional, regional y local quienes desplegados con tres ambulancias, servicios de prevención por Protección Civil y, además, habrá promotores turísticos que orientarán a los turistas.

En el dispositivo participan efectivos de la Polimiranda, Protección Civil, PNB, GNB, Policía Municipal, Ejército Bolivariano y estudiantes de la Unes.

Para el resguardo de las festividades las autoridades también colocarán un hospital de campaña con dos médicos y 8 paramédicos; además de 5 puntos de hidratación.

Yánez enumeró que se dispondrán de estacionamientos para aparcar mil vehículos, cuyos espacios funcionarán en el Mercado Municipal, otro al lado de la Policía Municipal, uno en la antigua estación de servicio, y un cuarto estacionamiento será activado en la Manga de Coleo.

«A partir de hoy (lunes) dejó de ser alcalde del municipio Simón Bolívar y entra el capataz a gobernar el pueblo, pues hace 273 años se hacía así debido a que no existía la figura de alcalde.

En esos años, era el capataz quien dirigía el pueblo, organizaba la logística, coordinaba con el párroco de aquel momento y rendía culto al Santísimo Sacramento porque no llovía, porque había muchos enfermos, porque había hambre; y luego de esa promesa empezó la reverdecer el campo, sanaron las heridas y se produjo todo lo que se tenía que producir.

«Así fue el triunfo del bien sobre el mal. Por eso rendimos tributo al Santísimo Sacramento del Altar», rememoró Yánez, quien también es promesero.

El alcalde exaltó que este año se le pedirá al Santísimo Sacramento del Altar por la Paz, para que definitivamente cese la pandemia covid-19 y no surja otro virus que tenga que encerrarnos por tanto tiempo y que el niño y la niña tenga derecho a vivir en paz sin estos tipos de males.

«Este es un pueblo de tradición, de fe, de esperanza. Yare se convertirá durante las 52 semanas de todo el año en un lugar para visitar», argumentó el alcalde.

Resaltó que la Cofradía de los Diablos Danzantes hizo una inversión que fue la más costosa: el tiempo y la mano de obra de esos hombres y mujeres que con fervor elaboraron las máscaras.

«La Alcaldía de Simón Bolívar y la Gobernación de Miranda aportó el papel, la pintura y demás materiales para la realización de la festividad. Y se les va a obsequiar por última vez a los promeseros las máscaras. Pero el año venidero que ellos (promeseros) compren sus máscaras, pues la economía depende de ese esfuerzo creador de estos muchachos cofrades y esta Casa de los Diablos Danzantes debe mantenerse. Todo cuesta dinero y se debe construirlo, por eso debemos darle valor a las cosas», comentó Yánez.

Yánez reconoció el compromiso de los artesanos, dibujantes, pintores y artistas que trabajaron día y noche en la elaboración de las máscaras de los Diablos Danzantes y la estructuración de murales de gran tamaño alusivos a la festividad religiosa.

Adelantó el alcalde que la Cofradía de los Diablos Danzantes de Yare va a aumentar debido a que existen muchos milagros acontecidos; «y seguirán ocurriendo muchos milagros (…) Todos los turistas nacionales e internacionales que vengan que pidan permiso al Santísimo Sacramento del Altar y demuestren su fe desde el corazón».

Yánez insistió que la petición de la feligresía es que este Patrimonio Inmaterial de la Humanidad se conserve, se preserva, se promueva y que no pierda la tradición.

«El estado Miranda tiene destinos turísticos pero la única ruta turística aprobada por el Ministerio para el Turismo está es en Yare y será inaugurada este miércoles. Se estima que a este pueblo vengan 100 turistas asiáticos y caribeños, quienes ya adquirieron un paquete para conocer la ruta», sostuvo.

420 máscaras bendecidas para los cofrades

Manuel Zurita, presidente de la Cofradía de los Diablos Danzantes de Yare, apuntó que este año se elaboraron 420 máscaras, las cuales serán bendecidas por el párroco Francisco Blanco, a fin de que los cofrades las utilicen para solicitar el permiso el próximo miércoles en vísperas de la danza en honor al Corpus Christi.

Mencionó que son 88 nuevos promeseros que se van a juramentar por el sacerdote Blanco e incorporar a la Cofradía de los Diablos Danzantes de Yare.

«Este día miércoles 15, luego de que el capataz Pablo Azuaje solicite el permiso para la Danza en honor al Rey de Reyes recorreremos 38 Altares inicialmente y el jueves (día del Corpus Christi) tenemos que recorrer 44 Altares instalados en el pueblo de Yare», aseguró.

Zurita citó que tres obispos del estado Miranda oficiarán la misa el jueves, día del Corpus Christi, en San Francisco de Yare: Monseñor Freddy Fuenmayor de la Diócesis de Los Teques, Tulio Ramírez de la parroquia eclesiástica de Guarenas y Juan Bravo de la parroquia eclesiástica de Petare.

«Necesitamos mucho de las autoridades de seguridad y prevención pues este año volveremos a estar ante los ojos del mundo debido a que somos Patrimonio Inmaterial de la Humanidad (…) Y hemos recibido muchas llamadas de universidades, institutos, embajadas, entre otros organismos que van a venir, al igual que muchas personas, después de dos años de aislamiento y restricción por la pandemia covid-19», estimó el presidente de la Cofradía de los Diablos Danzantes.

Alegó Zurita que habrá almuerzo para más de dos mil promeseros y para las autoridades que visitarán la población el día del Corpus Christi.

Tribunal disciplinario para los infractores

Francisco «Pancho» Mijares, sacerdote de la parroquia San Francisco de Paula en Yare, recordó que este año cuando se celebran los 273 años del Corpus Christi en el municipio Simón Bolívar debe ser motivo de satisfacción donde se debe rendir el culto no solo de palabra sino con el corazón en la mano, debido a que existen muchas personas con enfermedades crónicas, oncológicas y terminales.

«Estas personas enfermas con cáncer en el cerebro, ovarios, pulmón, de mamas, riñón, etcétera; y vienen con ese deseo de implorarle al que Todo lo Puede (Dios) para que le solucione ese mal que le aqueja. Yo siempre he dicho que el Señor es el médico que sana en un segundo y todo depende de la fe con que nosotros nos acercamos a él», aclaró el cura.

El párroco exhortó a los promeseros y yarenses a mantener la buena compostura admirable para que el visitante se lleve una gran manifestación religiosa y donde ese turista llegue hable bien del pueblo de San Francisco de Yare.

«Este año venimos con la aplicación del reglamento interno pues el promesero que no de la talla va a ser expulsado de la Sociedad del Santísimo Sacramento del Altar y de la Cofradía de los Diablos Danzantes de Yare, debido a que el ejemplo y la promesa no es cualquier cosa, es estar con Dios quien se manifestó en nosotros, que sabía nuestras claridades, sabía nuestras necesidades y se quedó con nosotros en el pan eucarístico. Tenemos que amarlo y demostrárselo no con palabras sino con hechos», advirtió el párroco.

Festividades

Blanco enfatizó que existe una gran expectativa esperando las festividades del Corpus Christi donde habrán muchas cámaras, medios de comunicación y personalidades de distintos lugares de Venezuela y el mundo.

El sacerdote instó al Tribunal Disciplinario de la Sociedad del Santísimo Sacramento del Altar a ejercer su potestad ante cualquier irregularidad.

Reiteró al primer capataz de la Cofradía, Pablo Azuaje, que «usted es el Alcalde Mayor durante estos días, por decreto. Así que ejerza su potestad, haga cumplir las directrices del Santísimo Sacramento del Altar, póngase como un comandante. Tiene el resguardo de todos mis promeseros, ponga mano dura pues hay muchos que desean y anhelan rescatar la dignidad de la Cofradía».

El párroco recalcó que la formación de los promeseros es fundamental debido a que deben conocer a quién se le paga promesa, la historia de la manifestación e idiosincrasia de las festividades.

«La Danza de los Diablos de Yare no es folklórica es un acto religioso que emplea elementos culturales como el tambor, las maracas, entre otros. La cabeza principal de esta festividad no es el primer capataz sino el obispo, el sacerdote. Este día del Corpus Christi es un encuentro con Dios. El promesero debe abstenerse a las bebidas alcohólicas y otras tentaciones mundanas», explicó el padre Blanco.

Durante la actividad el escultor Diego Ramírez entregó la máscara que elaboró de forma artesanal para el primer capataz de la diablada, Pablo Azuaje, quien agradeció el obsequio y rememoró que desde el año 1957 rinde homenaje al Santísimo Sacramento del Altar.