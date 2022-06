Diablada yarense danzarán en honor al Corpus Christi

Al son de las maracas y el tambor los cofrades de los Diablos Danzantes de Yare solicitaron el tradicional permiso católico para iniciar la danza en honor al Corpus Christi en el municipio Simón Bolívar del estado Miranda, este miércoles.

Las puertas del templo parroquial San Francisco de Paula en Yare fueron abiertas a las 12:08 y a los siete minutos el párroco Francisco «Pancho» Blanco cedió la palabra al segundo capataz de la Sociedad del Santísimo Sacramento del Altar, José Antonio Palma, quien hizo la proclamación del Santo Evangelio según San Lucas y citó la Palabra del Apóstol San Pablo a los Corintios.

A las 12:24 del mediodía de este miércoles, el primer capataz de la Cofradía del Santísimo Sacramento del Altar y jefe de la danza de los Diablos Danzantes de Yare, Pablo Azuaje, procedió a solicitar el permiso para la festividad religiosa.

«Padre Francisco Blanco, en este día tan especial para nosotros los promeseros, promeseras y yarenses, después de dos años de confinamiento por causa a la pandemia covid-19 nos volvemos a reunir como hermanos y hermanas para honrar al Santísimo Sacramento del Altar; concretamente, mediante la Danza Ritual Tradicional que expresa el triunfo de la eucaristía sobre el pecado y el demonio. Le pido que nos conceda permiso para danzar hoy miércoles y mañana jueves de Corpus Christi por los distintos Altares y las diferentes calles de nuestro pueblo», suplicó el cofrade.

Azuaje también solicitó la juramentación de los nuevos 89 promeseros, hermanos cofrades, por parte del obispo Freddy Fuenmayor en la eucaristía de este jueves de Corpus Christi. El primer capataz clamó la bendición de la máxima autoridad eclesiástica del pueblo para que él y los cofrades puedan danzar y honrar al Santísimo Sacramento del Altar en sus 273 años de fe y tradición.

«La danza de los Diablos de Yare no es simplemente un evento folklórico sino la expresión de una idea teológica mediante el símbolo de la danza», aclaró Azuaje.

En el acto litúrgico estuvo una representación de los Diablos de Baruta.

Cofrades deben mantener la compostura

A las 12:31 del mediodía, Francisco «Pancho» Blanco, sacerdote del templo católico San Francisco de Pauda en Yare, reavivó la vida, esperanza y acción de fe que tuvo Cristo al compartir y multiplicar los cinco panes y dos pescados con sus discípulos.

«Hoy (miércoles) el evangelio nos narra el milagro de la multiplicación de los pasos, de qué manera el Señor se hace eco en la vida de nosotros, se preocupa por nuestra limitación, se angustia y organiza a cada unos en grupos de 50 para que puedan comer y saciar esa necesidad (…). Las palabras quedan haciendo eco en la intimidad de cada uno de ellos (discípulos). Que amor tan grande nos demuestra Jesús, un amor que es capaz de dar su propio cuerpo. El va a habitar nuestro cuerpo para sanar nuestra vida», exclamó.

Junto a Monseñor Tulio Ramírez, obispo de Guarenas, Blanco exaltó que la antesala al Corpus Christi es un día ansioso para pagarle promesa al Rey de Reyes.

«El adorar a Jesús no es un circo, es amarlo y cumplirle a él. No son palabras son hechos con tu testimonio. Invitó a todos a transmitir esa fé que es como una llama que no se apaga», enalteció el párroco.

Blanco insistió en la compostura de los promeseros, quienes deben cuidarse y comportase, además de orar por la salud de los enfermos.

«Pedimos a Jesús Sacramentado que les dé la fuerza suficiente a los que están enfermos y los que están convalecientes como aquel niño de 3 meses que está por allí con cáncer y va a pagar promesa», imploró el cura.

El Padre Pancho agradeció a la presencia de la diablada de Baruta en el municipio yarense. Argumentó que son 89 personas que se han preparado para cumplir con esa promesa este jueves cuando serán juramentados cómo cofrades y serán recibidos con los brazos abiertos.

«Pablo (primer capataz) te concedo el permiso para que bailes, para que hoy (miércoles) adoren a Jesús Sacramentado. Te concedo ese permiso con todo mi corazón porque sé que son dos años que lo anhelan y que lo desean con el alma, con el corazón. Que Jesús Sacramentado los ilumine a todos a hacerlo con esa alegría que todos ustedes tienen», reiteró el sacerdote.

Este miércoles, la Cofradía de los Diablos Danzantes de Yare y el cura Francisco Blanco recibieron la tesis doctoral titulada «Cuerpo de Cristo: Máscara de Diablos», redactada por el investigador Brasileño, Amarildo Ferreira, quien optó por su doctorado en Desarrollo Ambiental.

Los Diablos Danzantes recorrieron 38 altares

Tras obtener el permiso para danzar, el primer capataz de la diablada yarense, Pablo Azuaje, emprendió el recorrido por 28 altares del Santísimo Sacramento del Altar que estaban instalados en las viviendas y sitios emblemáticos del casco central de Yare.

La danza también fue guiada por el segundo capataz José Antonio Palma y el tercer Cruz González, junto a los arreadores: Cruz Rivas, Germán Azuaje, Luis Ortuño, Manuel Zurita, Jesús palma y Juan Alzuru. Fueron las capataz Isabel Palma y Juana Ginéz, y las arreadoras Marianny Scoh, Neibys Barcos, María Eugenia Piñate guiaron los toques de las maracas.