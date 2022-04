Reinauguraron la plaza Monumento a los Diablos Danzantes de Yare

Este jueves, fue reinaugurada la Plaza Monumento a los Diablos Danzantes de Yare, ubicada en el casco central de la parroquia San Francisco de Yare en el municipio Simón Bolívar del estado Miranda.

La plaza fue construida en el año 1.994 y recientemente fue rehabilitada por la Alcaldía de Simón Bolívar y la Gobernación de Miranda.

En el lugar pintaron murales en altorrelieve en honor a la Cofradía de los Diablos Danzantes de Yare, cuya manifestación colectiva, religiosa y cultural es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, desde el año 2012.

En su intervención, el gobernador Héctor Rodríguez Castro aseveró que este sitio contribuirá a fortalecer el acervo cultural de esta festividad religiosa.

Insistió que esta manifestación debe ser una política permanente todo el año, y no solamente en Yare.

«Nosotros tenemos que lograr que esto llegue a todas las escuelas, a todos los liceos, a toda Venezuela, como una de las formas de rescatar nuestra identidad como venezolanos”, dijo el gobernador.

Rodríguez Castro destacó que, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, la Cofradía de los Diablos tiene la misión de rescatar la identidad del pueblo mirandino y de todo el país, especialmente de los más jóvenes que se están formando en valores.

«Los Diablos Danzantes de Yare tienen una batalla importante en el rescate de la identidad, porque uno no ama lo que no siente, lo que no conoce. Y si nuestro pueblo no conoce lo que es ser venezolano, que es ser mirandino, no lo va a amar, y a la primera dificultad se van a ir (…) Ya vimos muchos irse y ahora regresan, nosotros los recibimos con los brazos abiertos», enfatizó.

Saúl Rafael Yánez, alcalde de Simón Bolívar, resaltó que es la primera vez que un gobierno regional mirandino da respaldo a los preparativos de la festividad religiosa del Corpus Christi con más de un mes de antelación.

«A partir de ahora, esto será parte de un plan para afinar los detalles de esta celebración patrimonial, que data del año 1.740 y es oriunda de esta población mirandina», relató el alcalde.

Adelantó Yánez que la Gobernación de Miranda brindará el apoyo para la creación de 400 máscaras que serán utilizadas en la danza en honor al Corpus Christi, que este año se hará el jueves 16 de junio.

La celebración comienza el miércoles 15 de junio con el permiso al Altísimo Sacramento del Altar en las puertas de la iglesia parroquial San Francisco de Pauda en Yare.