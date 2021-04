No solamente es conocido como el presidente del Centro de la Diversidad Cultural: Benito Irady es escritor, investigador y experto de las tradiciones populares de nuestro país, tanto así que representó dignamente a Venezuela ante la Convención

de la Unesco para la Salva guardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.

Para Irady hay varios libros importantes en su vida que quiere compartir: el primero es Ulysses de James Joyce, que no es más que el relato tragicómico de un día en la vida de tres personajes y que es considerada como una de las mejores novelas en el idioma inglés del siglo XX. “Me confundió porque me leyeron solo una parte en inglés y alguien traducía en voz alta. Tiempo después lo descubrí traducido al español por Salas Subirat. Siempre me acompaña”.

Del desaparecido poeta y ensayista cumanés José Antonio Ramos Sucre recomienda todo, sin dudar.

De Alfredo Armas Alfonzo dice que se debe leer Los Cielos de la muerte, unos cuentos escogidos entre 1949 y 1969.

Otro libro de cabecera de Irady es Libro del Desasosiego de Fernando Pessoa, que es una especie de diario en el que el escritor portugués habló acerca de diferentes temas como el amor, las amistades y otros asuntos filosóficos.

Y, por último, no pudo dejar.por fuera Don Quijote de la Mancha, el clásico universal de Miguel de Cervantes.