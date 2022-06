Donantes asistieron a banco de sangre en Maturín

En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, fueron captados más de 30 voluntarios en el hospital Dr. Manuel Núñez Tovar de Maturín, quienes brindaron una gota de vida para los pacientes que requieren este apoyo.

Rosi Trinitario, coordinadora regional del banco de sangre, comentó que entre las actividades realizadas se logró la integración de los estudiantes de postgrado de hemoterapia del estado, al celebrar la fecha con la asistencia de la población para lograr las donaciones efectivas.

También se les brindó un agasajo a los donantes voluntarios e hicieron una bailoterapia con la participación del personal del banco de sangre.

“Felicitamos a todo el gremio hemoterapista al demostrar su compromiso con el bienestar de la colectividad”, dijo Trinitario.

Keren Jaimes, hemoterapista del banco de sangre, explicó que fue un honor formar parte de los donantes voluntarios y contribuir a garantizar la vida a los ciudadanos que de una u otra forma necesitan del plasma para su bienestar.

“Espero que mi aporte y el de todos los asistentes pueda salvar vidas, no solo aquí en Maturín sino en el estado Monagas”, alegó Jaimes.

José González, especialista en bailoterapia, aseveró que se siente muy comprometido por el bienestar de la colectividad por tal razón, quiso ser parte de esta jornada de donantes voluntarios, ofreciendo una breve clase de su especialidad al personal y participantes.

“Donar significa regalar vida, regalar alegría, es regalarles a otras personas la oportunidad de estar bien. Sean parte de este grandioso equipo de trabajo”, indicó González.

Hospital Dr. Manuel Núñez Tovar

El banco de sangre cuenta con más de 10 hemoterapistas, quienes están a la disposición para atender a la población del estado, para poder contar con el plasma necesario y así contribuir con el bienestar de muchos.

El equipo de hemoterapistas de esta área del hospital reitera la invitación a sensibilizarse y convertirse en donantes voluntarios en pro de aquellas personas que lo necesitan.

Requisitos para donación de sangre

Trinitario indicó que hay que gozar de buena salud en el momento de donar. No se puede donar cuando se tiene un resfriado, gripe, dolor de garganta, úlceras bucales, infección gástrica o cualquier otra infección. Después de haberse tatuado o hecho un piercing no se puede donar durante 6 meses.

Expresó que para donar sangre se necesitan algunos requisitos indispensables como presentar documento de identidad vigente, tener una edad comprendida entre los 18 y los 60 años, tener un peso mínimo a 125 libras, nunca haber tenido enfermedades venéreas, del corazón o cáncer.

Trinitario aclaró que las mujeres pueden donar sangre un máximo de tres veces al año y los hombres un máximo de cuatro. Entre donación y donación tiene que pasar un mínimo de dos meses.

Recuperación después de donar sangre

La coordinadora regional del banco de sangre explicó que el plasma de la donación se sustituye en 24 horas. Los glóbulos rojos tardan de cuatro a seis semanas en sustituirse. Por eso se necesita un espacio de 8 semanas entre donaciones de sangre completas.

Después de donar

La experta del banco de sangre añadió que cosas que no se pueden hacer después de donar sangre, por ejemplo: No hacer esfuerzos ni cargar peso con el brazo para evitar hematomas, No hacer cambios bruscos de posición, ya que podrías tener sensación de mareo, No tomar alcohol, No fumar (sobre todo en las 2 primeras horas) y el beber abundante líquido (agua, jugos, leche).