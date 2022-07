Dotaron área pediátrica del hospital central de Maturín

El gobernador Ernesto Luna y la presidenta de la Fundación Niño Simón Monagas, Sorenelly Zambrano de Luna, realizaron un recorrido sorpresa por la Emergencia Pediátrica del Hospital Universitario «Dr. Manuel Núñez Tovar» (HUMNT) de Maturín.

La visita fue propicia para que el mandatario regional constatara el levantamiento técnico que, a la fecha, han realizado los especialistas en materia de construcción en esta área clínica, a los fines de acondicionar los espacios de permanencia en el recinto.

Abordaje del área pediátrica

El director del hospital, Gustavo Lara acompañó el recorrido donde fueron revisadas las propuestas con mayor viabilidad a ser ejecutadas en el área, presentadas por el presidente del Instituto de Infraestructura, Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda (InfraMonagas), Guillermo Sánchez, encargado del diagnóstico en el principal centro de salud de Monagas.

Estiman que en los próximos días inicie el abordaje del área pediátrica, en la que actualmente se encuentran hospitalizados 18 niños con edades comprendidas entre los tres meses y 10 años de edad.

«No tendremos descanso hasta optimizar las atenciones médico-asistenciales para nuestro pueblo, y con mayor ahínco cuando se trate de nuestros niños. Ellos representan el futuro de la patria bonita, del porvenir de nuestra nación y del desarrollo de nuestro estado Monagas», afirmó.

Instrucciones directas

Con el propósito de avanzar en la recuperación de los 18 pacientes del área pediátrica, fueron suministrados los tratamientos e insumos médicos quirúrgicos necesarios.

Entre los medicamentos donados se cuentan ceftriaxona, diazepam, dipirona, meropenem, vancomicina, aciclovir, cefotaxima, aciclovir, omeprazol, diclofenac sódico, dextrosa 5%, solución de 0.9 y 0.45 %, salbutamol, ambú con mascarilla y atropina.

De igual modo, Cecilia Mata, enfermera encargada en el horario nocturno de este servicio, resaltó que el mandatario regional entregó tapabocas, jelcos #22 y #24, jeringas, alcohol, guantes, leche de fórmula y pañales en tallas P, M y G.

Agradecimientos

Laceada Rosillo, es madre de una niña de 9 años recluida en la emergencia pediátrica tras haber ingerido una moneda.

«Nosotros vivimos en el sector Rómulo Betancourt y traje a mi niña al hospital, donde no me imagine que encontraría al gobernador a estas horas de la noche. Esto me dio la oportunidad de comprobar la atención directa que él tiene con el pueblo», concretó.

Katerin Chacón, quien reside en el sector Boquerón, acompaño a un familiar al hospital por dolor abdominal y no dudó en aplaudir la iniciativa del gobernante monaguense, quien recorrió el servicio pediátrico para verificar cada uno de los casos y brindarle todo el apoyo necesario para mejorar sus condiciones clínicas.

Cecilia Guevara, madre de una pequeña de tres meses de nacida, hospitalizada por presentar citomegalovirus, también agradeció la visita.