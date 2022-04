Ernesto Luna: Sí es posible tener una Monagas potencia

Desde las instalaciones de Pdvsa Oriente, el Gobernador de Monagas Ernesto Luna mostró el balance de sus primeros 100 días de gestión al frente del Ejecutivo Regional, donde recalcó que seguirá trabajando para ofrecerle al pueblo de Monagas una mejor calidad de vida.

Luna enfatizó que su primer motor es el trabajo en colectivo con cada uno de los integrantes de su equipo.

“Lo hemos palpado y sentido, con las muestras de cariño, afecto, solidaridad y reflexión que ha hecho nuestro pueblo y algunas personas que no creían en nosotros. Estamos haciendo el bien sin mirar distinción política”, determinó.

Una de las acciones que más le entusiasma y motiva, al Gobernador de la entidad es la producción.

“En la economía no hay milagros, el único milagro posible para tener la mejor economía, es producir”.

Monagas debe convertirse en el epicentro del desarrollo agroindustrial del Oriente venezolano.

“Lo recordamos hace días atrás, Monagas tiene las condiciones por su gente, su ubicación geoestratégica, y sus suelos que son el epicentro del desarrollo soyero del Oriente del país”.

Sí es posible tener una Monagas Potencia, emprendedora y productiva, esa Monagas que nos merecemos todos.

Por ello, se firmaron convenios con los productores monaguenses que apuestan a Monagas y Venezuela, donde sí es posible transformar el aparato productivo.

Dijo que firmó un convenio con Funvesa para erradicar la fiebre aftosa del ganado, vacunación que se iniciará en los próximos días. Así será posible seguir con la producción agropecuaria.

Mostró la activación de la planta procesadora “Juana Ramírez La Avanzadora” ubicada en Caicara, municipio Cedeño, “Harina que está en los principales anaqueles de Monagas y que muy pronto se verá en las bolsas del Clap”, expresó.

“Recuperamos Los Silos de Punta De Mata en el municipio Ezequiel Zamora que sirven para el acopio de granos importantes para la producción de la zona Oeste de Monagas. De igual modo, en los próximos días estará en funcionamiento la Planta Procesadora y la Frutícola de Caripe a través de convenios (… ). Además está activada la planta embotelladora de Agua Mineral El Turpial ubicada en Caripe. De hecho, ya contamos con el mineral para el mercado local”.

Indico que se concretaron alianzas con el sector privado, con la Planta Empaquetadora de Granos, La Frutícola del municipio Piar, capital de la población de Aragua de Maturín y todo el grano del norte de Monagas que será acopiado en la Planta de Piar que también va a los combos del Clap.

“Cuenten los productores de leguminosas que tienen su cosecha asegurada y comprada, hecho que permitirá dinamizar la producción aguas abajo. Los productores de caraota arrimarán la producción de frijol a esta planta”.

Otro convenio importante fue el firmado para la activación de manera definitiva de la Explotación de Piedra Caliza en la Principal Reserva de Carbonato de Calcio propio para el mejoramiento de los suelos, en el municipio Cedeño para la actividad agrícola y pecuaria en el estado. “Estamos trabajando en la explotación de esta mina con que contamos en Monagas”.

Expresó que comenzará el ciclo de invierno 2022 con un plan de siembra de más de 35 mil hectáreas de cereales para Monagas, que ya están desplegando.

“El único milagro posible es producir, con hechos palpables, ya contamos con las condiciones necesarias”.

Social

Se abordaron los planteles del Ejecutivo Regional con la dotación de útiles, uniformes a los niños y niñas escolarizados, además de la extensa inmunización contra el covid-19.

Fueron visitadas 286 escuelas con la Ruta Bolivariana, para mejorar las condiciones físicas de las instituciones educativas.

“Creamos el Estado Mayor de atención a niños, niñas y adolescentes, para la atención de la niñez y adolescencia, para velar con un equipo multidisciplinario y ocuparnos de ellos. Eso nos debe conducir a un proceso que lleve a los niños que no están escolarizados a las aulas, al tiempo de atender su alimentación”.

Deporte y Juventud

Ernesto Luna afirmó que para el rescate del Polideportivo de Maturín, se recuperó gran parte sus instalaciones para el deleite y disfrute de los atletas. “Tuvimos una excelente participación al obtener 26 medallas en los Juegos Deportivos Nacionales, alcanzando el puesto 13. Pero aspiramos estar entre los primeros 5”.

Turismo

Monagas tiene muchísimas posibilidades de convertirse en el epicentro del desarrollo turístico del Oriente con la práctica del senderismo, con la finalidad de masificar y acudir con la familia monaguense a las nuevas rutas de ecoaventuras.

Se trabaja en el desarrollo del turismo en municipios emblemas como Acosta, en el Balneario de “Las Puertas de Miraflores” y en Caripe con la “Cueva del Guácharo”, para que Monagas sea un verdadero referente turístico.

Luna señaló que recientemente, vino gente de Croacia, Bélgica y Rusia y en esta área “no descansaremos hasta poder contar con vuelos internacionales desde Monagas. Estamos a punto de concretar el vuelo desde Maturín hacia destinos del Caribe”.

Servicios públicos

En el tema de vialidad el mes de diciembre 2021 se hizo el plan de bacheo… “porque no debe existir un solo hueco en Maturín”, expresó el mandatario. Hay que mejorar las troncales del estado Monagas, lo cual se ha desarrollado el plan de asfaltado con más de 1.000 Tn. de mezcla asfáltica instalada, la demarcación de 25 kms de rayado, la señalética, pinta de brocales,… “aunque falta mucho por hacer”, señaló.

Se está trabajando en la demarcación peatonal y ojos de gato. Pidió más de 100 mil para colocar e iluminar las principales arterias viales de la ciudad de Maturín y el estado, al tiempo que se trabaja en las reparaciones de algunas fallas en las vías.

“Suspendimos de manera responsable el cobro en los peajes, eliminando una alianza que se tenía con el sector privado. No es posible que la gente pagaba y con afectaciones en la vía principal. Vamos a mejorarlas para luego poder cobrar el peaje en El Tejero y en El Blanquero”, certificó el mandatario.

En cuanto al transporte aseveró que están haciendo esfuerzo por multiplicar el servicio, con el trabajo honorable de TransMonagas fueron recuperadas más de 45 unidades para el uso de los pasajeros. Se trabaja en un proceso de reestructuración de las rutas urbanas y periurbanas, la asistencia a los municipios (…). También se inaugurará el Terminal de Caripito del municipio Bolívar que servirá de conexión con el estado Sucre.

Reconoció la labor de TransMonagas que busca ofrecer el trato adecuado a los usuarios… “Van por más, se recibirán más unidades que se incorporarán en lo sucesivo”, precisó.

En el área gasífera el mandatario regional señaló el trabajo desarrollado por el personal de Gases Maturín CA (Gasmaca) por el esfuerzo, las ganas y transparencia de su labor.

“Allí se ha demostrado de manera palpable la solución en pocas semanas. La empresa estaba desalentada desde el punto de vista físico, de su personal, parque automotor y con una gran demanda del servicio de gas”, especificó.

Manifestó que los problemas con mayor demanda y necesidad en la entidad son el agua, el gas y la gasolina.

“Podemos decir que fue solucionado en buena medida la problemática del gas en Monagas, siendo el principal estado en erradicar la situación”, expresó.

Se activó la flota primaria con 2 unidades, 25 unidades de flota secundaria en excelentes condiciones, con más de 3 mil nuevos cilindros para introducirlos y la humanización de los espacios, la dotación a los trabajadores, con nuevos métodos eficientes para la distribución.

Se han colocado más de 597 mil cilindros en la distribución. Comentó que seguirá mejorando dicha política para llevar el servicio a los hogares monaguenses.

En este sentido, expresó que fue activada la planta de Barrancas municipio Sotillo que estaba sin funcionar y se sumaron la de Boquerón y San Vicente al 100%. Hay que ser más eficientes en la distribución oportuna del gas.

En cuanto al tema del agua, el Gobernador reconoció que es la principal debilidad del estado.

“No lo hemos erradicado porque este es un problema estructural. No estamos de brazos cruzados. Estamos trabajando por transformar la realidad, por mejorar el servicio de agua potable y que llegue a nuestras comunidades. Me permito hacer el reconocimiento al Estado Mayor de agua. En los próximos meses habrá un resultado tangible e importante para erradicar esta gran problemática que afecta a nuestro pueblo en los últimos 12 años. Hay sectores que visité de noche como Los Guaritos. No voy a descansar hasta solucionar el problema”.

Con respecto a la planta del Bajo Guarapiche en Maturín, reiteró que el río tiene muchos sedimentos pero que cuenta con 14 bombas para el agua de ellas, tenía sólo 3 funcionando.

“Ya se cuenta con 8 bombas de captación para mejorar esos niveles y enviar 400 litros/segundo. Ahora, más de Mil litros por segundo pasan por la clorificación y tratamiento, para la distribución que tiene 15 bombas, 4 estaban operativas. También están activas 8 bombas para la distribución. Eso mejorará el proceso para los distintos sistemas en Maturín”.

En el acueducto Amana-Maturín de la Planta Potabilizadora “Mundo Nuevo”, que se ubica en los límites con el estado Anzoátegui, el mandatario añadió que ha representado un gran trabajo y significa parte de la solución para Maturín y Zamora.

“Se están haciendo reparaciones, con la sustitución de 500 metros lineales de la tubería de 48 pulgadas, para que llegue el agua a Maturín. Hace días desvalijaron algunas válvulas en el tramo Punta de Mata, en Potrerito. Se hizo la sustitución y el mantenimiento de las tuberías. En Alto Guri, se sustituyó la válvula y en los próximos días se recibirá agua desde Mundo Nuevo. Lo que queda es corregir las fugas y eliminar las tomas ilegales que disminuyen los niveles de presión”.

Dijo que están activados más de 60 pozos de agua en los distintos municipios.

“Entre la alcaldía del municipio Cedeño y Sotillo se han llevado la mayoría de las bombas, así como en Ezequiel Zamora, en La Orchila, se activaron dos pozos que mejorarán el agua para Punta de Mata”.

Informó a los alcaldes que las bombas que necesiten, se les suministrarán para mejorar pozos inactivos.

Seguridad

Monagas se convertirá en un estado de referencia en seguridad y resguardo para el pueblo, “debe ser el más seguro de Venezuela”, especificó.

“Contamos con un personal capacitado y las ganas para provocar una gran transformación. No solo los cuerpos de seguridad. Es tarea de todos los ciudadanos y del pueblo y de la familia”, dijo.

Es preciso seguir avanzando en la prevención, llegar a los rincones más vulnerables con focos de índices delictivos, hay que ir con actividades que permitan mitigar los índices delictivos. Hay que mejorar las condiciones de operatividad.

En este aspecto se entregaron 15 nuevas unidades patrulleras para Monagas, para el despliegue de la Policía del Estado.

Indicó que el mes entrante, van a adquirir nuevas Unidades Patrulleras para la vigilancia del pueblo.

Con el despliegue de los efectivos policiales y bomberiles, con un equipo engranado para trazarnos el cumplimiento de esta gran meta y objetivo para tener el estado más seguro del país.

Salud

Lo primero que atendimos con prontitud fue la situación difícil en el Hospital Universitario “Dr. Manuel Núñez Tovar” siendo el centro de salud principal de Maturín.

“Activamos la sala de radiología del hospital que tenía 4 años sin funcionar. Con el esfuerzo de los técnicos, dotamos de los equipos para los Rayos X. Allí se atienden más de 100 personas diarias en la Unidad de servicio del Hospital. También está activo el laboratorio de la Emergencia. Se trabaja en las mejoras de la morgue del hospital. No había cava ni climatización. Se labora en la reactivación de las cavas y los aires en el área”.

Informó que la próxima semana reinaugurarán la Unidad de Cuidados Intensivos pediátrica, anunció la dotación para la activación de 8 nuevas camas de terapia intensiva en la UCI de adultos.

En el ambulatorio José María Vargas, se reactivó el quirófano donde hacen cirugías por laparoscopia.

El plan masivo de cirugía seguirá adelante porque hay una gran demanda que tenemos en el estado Monagas de operaciones. Por eso, ordenó un plan de atención para lo que requiera el pueblo.

“Hay que mejorar lo relativo a la dotación de las ambulancias. La próxima semana llegan 5 nuevas ambulancias que están integradas al sistema público de salud para mejorar la atención al pueblo”.

Alumbrado

Indicó que iluminaron Maturín con el apoyo de la alcaldesa, Ana Fuentes.

“Más de 5 mil luminarias fueron instaladas. Aprovechó para informar a los alcaldes que hay una dotación de luminarias y harán entrega a los municipios. Cuenten compañeros y compañeras con la dotación de las nuevas luminarias”.

Vendrán cosas buenas para Monagas

Para concluir el mandatario habló con toda sinceridad a los monaguenses, jóvenes, mujeres, productores, a los profesionales y a los partidos políticos.

“He aquí un equipo de trabajo que tiene el propósito de llenar de felicidad, estabilidad, paz y sosiego a Monagas, de convertirla en un estado modelo, que sea de referencia, ese Monagas que nos merecemos los monaguenses”, expresó.

Precisó con toda sinceridad que solo le pide a Dios que le dé al equipo que lo acompaña, la sabiduría necesaria para seguir conduciendo los destinos de esta tierra. “Le pido a Dios esa sabiduría para gobernar con justicia y de esa que le dio a Josué para llevar a su pueblo a la tierra prometida. Para entregarnos en cuerpo y alma a los intereses más sublimes de Monagas y de nuestra gente. Que Dios bendiga a Monagas y aquí estamos a su servicio. Vendrán cosas buenas para todos”, concluyó el mandatario regional.