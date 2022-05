La Catedral de Maturín celebra su aniversario

Se realizó una misa solemne en honor a dos fechas muy importantes como la fundación de la Catedral de Maturín en su 41 aniversario, la cual fue creada en honor a Nuestra Señora del Carmen y en conmemoración de la erección de la Diócesis de Maturín en su 64 aniversario para celebrar en santidad con los monaguenses.

Invitamos a participar, este 23 de mayo, de la Santa Eucaristía con motivo de los 41 años de la Catedral de Maturín Nuestra Señora del Carmen y 64 años de la erección canónica de la Diócesis de Maturín@diocesismaturin @liturgiamaturin pic.twitter.com/twBxGQ7mSB — CatedraldeMaturin (@CatedralMaturin) May 15, 2022

Samael Gamboa, párroco de la Catedral, señaló que Monagas se siente de júbilo.

“Estamos súper agradecidos con Dios por heredar este maravilloso templo y de igual manera, porque celebrar esta fecha tan importante es recordar que somos templo del Espíritu Santo y que somos piedra viva de este reino”. expresó.

Durante este tiempo se ha construido el reino de Dios en Monagas, agradeciéndole por heredar este templo de nuestro primer Obispo, Monseñor Antonio José Ramírez Salaverria quien trabajó incansablemente por la consolidación de este templo.

“El 23 y 24 de mayo son fechas muy importantes para los fieles visitantes de este templo, por tal motivo les reiteramos nuestra invitación a participar en la misa presidida por Monseñor Enrique Pérez Lavado, Obispo de la Diócesis de Maturín en honor a estas fechas” reveló Gamboa.

El párroco de la Catedral agradeció la visión de su primer Obispo, Monseñor Antonio José Ramírez Salaverria y el respaldo de la feligresía monaguense, que poco a poco se fue levantando la Catedral de Maturín y finalmente fue inaugurada para beneplácito de la Sultana del Guarapiche el 23 de mayo de 1981, una fecha inolvidable para los maturineses que vieron concluida esta obra arquitectónica que es una referencia en el Oriente del país.

“No se equivocó Monseñor Ramírez Salaverria al proyectar una obra de tal magnitud que hace 41 años podría apreciarse como algo enorme para nuestra ciudad. Gracias a su empeño y al apoyo de los monaguenses, fue que se logró concretar su culminación” expresó.

Para celebrar estos acontecimientos, el párroco de la Catedral de Maturín, Samael Gamboa invita a toda la feligresía monaguense a una misa especial para conmemorar los 41 años de la Catedral y 64 de la Diócesis de Maturín.

Para la misa se espera la visita de 1500 feligreses junto a las autoridades políticas.

La Catedral de Maturín

La planta de la edificación de la Catedral tiene forma de Cruz latina y su estilo arquitectónico es el Románico.

La superficie, sin incluir las escalinatas externas y aceras, es de 2.310 m2. En la parte superior, presenta una llamativa cúpula de 18 metros de diámetro.

La fachada principal mide 33 metros incluyendo la anchura de las dos torres. La del crucero tiene cada uno 18 metros de ancho, incluyendo sus piñones que se elevan a 23,5 metros.

Las torres presentan una altura de 62 metros cada una, la de la izquierda está provista de un ascensor capaz de trasladar a sus ocupantes hasta la otra torre, que funge como mirador de Maturín, desde donde se puede observar la ciudad desde los cuatro puntos cardinales a una altura de 40 metros.

Las naves no llevan columnas para permitir la visibilidad desde cualquier ángulo. La anchura de estas es de 18 metros, fuera del espacio que proporcionaban los nichos laterales donde se ubican empotrados los confesionarios.

Internamente, su encanto artístico está reflejado en sus bellos 36 vitrales laterales multicolores y 7 vitrales centrales en donde están representados San Marcos, San Mateo, San José, Nuestra Señora del Carmen, San Simón, San Juan y San Lucas quienes en su extremo inferior tienen el escudo emblemático de Venezuela y los estados orientales y en su extremo superior, el símbolo que identifica los santos con un animal.

En la Catedral de Maturín se pueden apreciar varias imágenes religiosas que llaman la atención. Allí se encuentran: Nuestra Señora del Carmen, el Sagrado Corazón de Jesús, la Virgen del Valle, la Dolorosa que es obra del afamado escultor monaguense Eloy Palacios, una réplica de la Virgen de Chiquinquirá y la figura de Jesucristo.

¿Cómo se construyó?

El templo emblema de Monagas, comenzó a erigirse en el corazón de la ciudad, el 16 de julio de 1959, día de Nuestra Señora del Carmen, razón por la cual lleva su nombre. La construcción culminó 22 años más tarde, para ser inaugurada el 23 de mayo de 1981.

El Concejo Municipal de Maturín donó el terreno donde se edificó la catedral, mientras que la supervisión de la construcción fue del Ministerio de Obras Públicas de aquel entonces.

El pilotaje fue ejecutado por el contratista Francisco Baceta y el arquitecto Ernesto Prall, quien se ocupó del diseño de la obra y de elaborar los planos de construcción y estructura.

La ejecución del 90% restante de la obra estuvo a cargo del arquitecto técnico Juan Francisco Serrano Martínez y su constructora MIRA C.A, quien la culminó en 1981.

Debido a la falta de presupuesto la Catedral de Maturín fue terminada en 1981. El Ministerio de Justicia y el Ministerio de Desarrollo Urbano aportaron los recursos.

Igualmente lo hicieron los expresidentes Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Rafael Caldera, Carlos Andrés Pérez y Luis Herrera Campíns.

El primer obispo de la Diócesis de Maturín, Monseñor Antonio José Ramírez Salaverría luchó por conseguir recursos y continuar la construcción. Se calcula que el costo de la Catedral fue, en aquel tiempo, de 3 millones de bolívares.

Hoy por hoy, la Catedral Nuestra Señora del Carmen es el símbolo por excelencia de los nuevos tiempos y de la esencia del maturinés.

El párroco de la Catedral de Maturín Nuestra Señora del Carmen, Samael Gamboa, recordó al Monseñor Antonio José Ramírez Salaverría, quien fue el primer obispo y pastor que se empeñó con hombres y mujeres de buena voluntad de la época, así como con gobiernos de entonces, en heredar esta majestuosa obra.

“Son 41 años de la consagración de nuestra Catedral en honor a la Virgen del Carmen que es la patrona de la Diócesis de Maturín y de igual manera, este 24 de mayo se cumplen 64 años de la creación canónica de la Diócesis. Para nosotros los sacerdotes, el obispo y el pueblo de Dios, esta fecha es importante porque nos recuerda que somos templo del Espíritu Santo y somos piedras vivas en la construcción del reino de Dios en el estado Monagas”, expresó el presbítero.

El sacerdote señaló que la Catedral con forma de cruz, recuerda el amor de Dios al entregar a su único hijo “para darnos vida y vida en abundancia”. Destacó que la iglesia está dedicada a la Virgen del Carmen porque el Monseñor Ramírez siempre decía que la Catedral es como el monte Carmelo ubicado cerca de Jerusalén, que recuerda que en esas tierras fértiles apareció la virgen.

“Le damos gracias al señor que luego de dos años de pandemia, podemos contar con la presencia de los fieles, porque además empezamos a contar con el apoyo gubernamental y en nombre del presbiterio y la feligresía, agradecer al gobernador Ernesto Luna y la alcaldesa Ana Fuentes porque se están abocando a hacer las reparaciones pertinentes de este edificio tan grande”, indicó Gamboa.

En esta primera etapa de recuperación e instalación de aires acondicionados donde se instalaron cinco nuevos equipos de 10 toneladas cada uno.

De igual forma, otros aires fueron repotenciados con condensadores y motores nuevos.

Llamada de atención

Por último, hizo un llamado a la ciudadanía a no colocar basura en los alrededores de la Catedral, a su juicio, los gobernantes solos, no van a poder limpiar la ciudad si todos no colaboran. Agregó que, en conversaciones con el gobernador, le hizo la petición para instalar seguridad policial y así evitar robos de equipos y propiedades de la Catedral.