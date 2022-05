14 tiroteos escolares han ocurrido en EEUU desde 1999

Los tiroteos masivos han matado a cientos de personas a lo largo de la historia de Estados Unidos en tiendas, teatros y lugares de trabajo, pero es en las escuelas y universidades donde las masacres resuenan quizás con mayor intensidad: lugares llenos de niños pequeños o estudiantes mayores con aspiraciones y maestros plantando las semillas del conocimiento, todos con vidas truncadas.

Los sospechosos de los tiroteos en una escuela primaria de Uvalde, Texas, y un supermercado de Buffalo, Nueva York, tenían solo 18 años, dicen las autoridades, cuando compraron las armas utilizadas en los ataques: demasiado jóvenes para comprar alcohol o cigarrillos legalmente, pero mayores. suficiente para armarse con armas estilo asalto.

El sospechoso de Buffalo fue llevado a un hospital el año pasado para una evaluación de salud mental, pero el incidente no provocó la ley de «bandera roja» de Nueva York y aún pudo comprar un arma. La madre del sospechoso de Texas le dijo a ABC que a veces él le daba una «sensación de inquietud» y que podía «ser agresivo… si realmente se enojaba». Pero las autoridades dicen que no tenía antecedentes penales o de salud mental conocidos. El estado no tiene tal ley de bandera roja.

Son solo los últimos tiradores estadounidenses sospechosos cuya capacidad para obtener armas ha generado preocupación. En algunos casos, los tiradores obtuvieron armas legalmente según las leyes de armas de fuego vigentes, o debido a fallas en la verificación de antecedentes o al incumplimiento de las advertencias de comportamiento preocupante por parte de las fuerzas del orden.

Si un tiroteo masivo se define como el resultado de la muerte de cuatro o más personas, sin incluir al perpetrador, 169 personas han fallecido en 14 eventos de este tipo relacionados con escuelas y universidades de Estados Unidos, desde la masacre en la Escuela Secundaria Columbine, Colorado, en 1999, hasta el tiroteo del martes en Texas. Eso es según una base de datos compilada por The Associated Press, USA Today y Northeastern University:

Escuela Primaria Robb, mayo de 2022, 21 muertos

Un agresor de 18 años abrió fuego el martes en la escuela primaria de Uvalde, Texas, matando a 19 niños y a por lo menos dos adultos, e hiriendo a otros, informaron funcionarios. El atacante fue abatido por las autoridades.

Escuela Secundaria Oxford, noviembre de 2021, 4 muertos

Un estudiante de segundo año está acusado de matar a cuatro personas y herir a otras en su escuela en Oxford, Michigan, cerca de Detroit. Su juicio está fijado para septiembre. Sus padres están acusados de homicidio involuntario; las autoridades dicen que ignoraron las señales de advertencia.

Escuela Secundaria Santa Fe, mayo de 2018, 10 muertos

Un joven de 17 años empezó a disparar en una escuela secundaria del área metropolitana de Houston, dejando 10 personas muertas, la mayoría estudiantes, dijeron las autoridades. El sospechoso está acusado de homicidio.

Escuela Secundaria Marjory Stoneman Douglas, febrero de 2018, 17 muertos

Un ataque dejó 14 estudiantes y tres miembros del personal muertos y muchos otros heridos en la escuela de Parkland, Florida. El sospechoso, un hombre de 20 años, fue acusado de asesinato.

Colegio Comunitario Umpqua, octubre de 2015, 9 muertos

Un hombre mató a nueve personas en la escuela de Roseburg, Oregon, e hirió a otras nueve y luego se suicidó.

Escuela Secundaria Marysville-Pilchuck, octubre de 2014, 4 muertos

Un joven de 15 años usó mensajes de texto para atraer a varios primos y amigos a la mesa de su cafetería en la secundaria en el estado de Washington. Le disparó a cuatro de ellos antes de suicidarse.

Universidad De California, Santa Barbara, mayo 2014, 6 muertos

Un universitario de 22 años apuñaló o disparó fatalmente a seis estudiantes cerca de la escuela en Isla Vista, California, e hirió a varios antes de suicidarse.

Escuela Primaria Sandy Hook, diciembre de 2012, 27 muertos

Un joven de 19 años mató a su madre en su casa de Newtown, Connecticut, y luego fue a la cercana escuela primaria Sandy Hook y mató a 20 alumnos de primer grado y a seis docentes antes de quitarse la vida.

Universidad De Oikos, abril de 2012, 7 muertos

Un exestudiante de enfermería mató a tiros a siete personas en la pequeña universidad privada en East Oakland, California. Murió en prisión en 2019.

Universidad De Illinois Del Norte, febrero de 2008, 5 muertos

Un exalumno de 27 años disparó y mató a cinco personas e hirió a más de 20 en la escuela de DeKalb, Illinois, antes de suicidarse.

Virginia Tech, abril de 2007, 32 muertos

Un estudiante de 23 años mató a 32 personas e hirió a más de una veintena en el campus de Blacksburg, Virginia. Posteriormente, se quitó la vida.

Escuela Amish West Nickel, octubre de 2006, 5 muertos

Un hombre de 32 años ingresó a una escuela Amish cerca de Lancaster, Pensilvania, sacó a los niños, ató a las niñas y mató a tiros a cinco de ellas antes de suicidarse. Otras cinco personas resultaron heridas.

Escuela Secundaria Red Lake, marzo de 2005, 9 muertos

Un estudiante de 16 años mató a su abuelo y a la compañera de este en su casa de Minnesota, y luego se dirigió al cercano instituto de Red Lake, donde mató a cinco estudiantes, a un profesor y a un guardia de seguridad para después quitarse la vida.

Escuela Secundaria De Columbine, abril de 1999, 13 muertos

Dos estudiantes mataron a 12 de sus compañeros y a un profesor en la escuela ubicada en Littleton, Colorado. Hirieron a muchos otros antes de quitarse la vida.