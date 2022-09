Absuelven a exalcalde del secuestro de los normalistas de Ayotzinapa

El exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, fue absuelto este miércoles de la causa penal que lo acusaba de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotizinapa, hecho registrado en septiembre de 2014.

De acuerdo con la agencia de noticias Sputnik, la sentencia aún no es definitiva, no obstante, un juez federal estimó que no existen evidencias de su plena responsabilidad en la causa.

El exedil continuará internado en el Penal del Altiplano porque tiene otros tres procesos en curso, dos de ellos son por el delito de delincuencia organizada, uno relacionado con los supuestos vínculos con la organización criminal Guerreros Unidos.

De igual forma, Velázquez enfrentar otro juicio por el delito de homicidio, ya que se le atribuyen los asesinatos de los activistas Arturo Hernández Cardona y Justino Carbajal Salgado.

Implicados en caso Ayotzinapa

Cabe recordar que, Velázquez, exmilitante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), fue detenido el 4 de noviembre de 2014 junto con su esposa, María de los Ángeles Pineda, luego de permanecer prófugos más de mes y medio.

El exalcalde de Iguala, fue señalado desde las primeras investigaciones relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa como uno de los involucrados en lo sucedido el 26 de septiembre de 2014. Ese día, los policías de ese municipio y de Huitzuco y Cocula participaron en la privación de la libertad de los estudiantes y su posterior entrega a integrantes del cártel Guerreros Unidos, refiere el portal local La Jornada.

Por este caso, también está detenido el exprocurador General de México, Jesús Murillo, quien defendió, recientemente, todos los procesos de investigación que se llevaron a cabo en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos, conocido como el caso Ayotzinapa.

Durante su declaración, este miércoles, Murillo señaló que los últimos siete años se han inventado muchas líneas de investigación y que la última fue la localización de restos óseos en la Barranca de la Carnicería, en inmediaciones del basurero de Cocula.