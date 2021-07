Alto funcionario colombiano se deslinda de su familiar mercenario

El Consejero Presidencial para la Seguridad Nacional de Colombia, Rafael Guarín, se deslindó este viernes de su primo, Mauricio Grosso Guarín, identificado como uno de los mercenarios que participó en el ataque del grupo comando que asesinó al presidente de Haití, Jovenel Moïse en pasado miércoles 7 de julio.

Guarín, emitió un comunicado de prensa en el cual dice desconocer que Grosso Guarín era su familiar, y enfatizó que nunca lo ha visto ni lo conoce de trato.

“Al conocer que un ciudadano colombiano, de segundo apellido Guarín, nacido en Sogamoso, tierra de mi padre, aparece involucrado e los acontecimientos ocurridos en Haití, consulté a mi padre si la persona en mención tenía alguna relación con la familia, teniendo en cuenta que sabía que uno de sus sobrinos había sido soldado profesional”, comienza el aviso.

“Mi padre me informó que el señor Mauricio Grosso Guarín es hijo de uno de sus diez hermanos”, prosiguió el funcionario, a lo que agregó que no conoce “a dicha persona, ni a lo largo de mi vida he tenido trato alguno, ni siquiera en el plano familiar”.

El comunicado del Consejero Presidencial para la Seguridad Nacional de Colombia, Rafael Guarín, se produce justo cuando los nexos del Ejército de ese país con la conformación de grupos irregulares que se exportan a conflictos extranjeros, está en el ojo del huracán, tras los sucesos que involucraron a 26 exmilitares colombianos en el asesinato del presidente haitiano.

A raíz de estos lamentables sucesos, ha salido con fuerza ante la opinión pública el fenómeno de la exportación de mercenarios exmilitares colombianos, tal como aseguraba el presidente venezolano Nicolás Maduro, sobre el entrenamiento, financiamiento y promoción de ataques paramilitares desde ese país contra las instituciones venezolanas.