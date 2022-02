AMLO propone una “pausa” en la relación de México con España

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso hacer una “pausa” en la relación de México con España, al menos hasta el final del sexenio, por considerar que empresas de aquella nación han actuado de manera ventajosa, al amparo del poder político.

Aclaró que se trata de un planteamiento público, no de una declaración diplomática formal, destaca el diario mexicano La Jornada.

“Como que necesitamos un respiro; no hay que enojarse, es nada más irnos despacio, ya lo dije, una pausa, nos conviene una pausa un tiempo porque eso que sucedió… Es un comentario, es una plática, una conversación, o sea, para que la gente tenga todos los elementos”, precisó.

En la conferencia de prensa matutina, cuando hacía referencia a los objetivos de la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica, impulsada por su gobierno para acabar con las fuentes de corrupción, introdujo el tema de las empresas españolas y luego habló de la pausa en las relaciones bilaterales.

«No queremos que nos roben», añadió el mandatario izquierdista en su conferencia matutina.

Después de su exposición hizo énfasis que es un comentario que de por sí sería criticado por los internacionalistas, quien lo critican por ser de Tepetatitán, Tabasco, y le llaman aldeano.

“La pausa es: vamos a darnos tiempo para respetarnos y que no nos vea como tierra de conquista. O sea, sí queremos buenas relaciones con todos los gobiernos, con todos los pueblos del mundo, pero no queremos que nos roben, así como los españoles no quieren que lleguen de ningún país – y hacen bien – a robarles, pues tampoco queremos nosotros”.

“Entonces, vamos a esperar, queda mucho, o sea, Calderón tenía a Repsol; Iberdrola viene de Fox y antes, cuando empiezan con toda la reforma eléctrica, luego Calderón, Repsol, a Repsol le dan este contrato de Burgos y como lo establece, se puede probar, no les importaba sacar gas, lo que les importaba era el contrato de obra.

“Pemex les pagaba a precios elevadísimos, les pagaba todo, ¿cómo se llaman esos indirectos, donde les pagaban los viajes, residencias?, todo pagado, y al final se extraía menos gas del que extraía Pemex cuando no había entregado el contrato a Repsol”, señaló.

Luego, un contrato con Repsol por 26 mil millones de dólares para traer gas a Manzanillo, del Perú, no licitaron, es más, todavía no se firmaba aquí el acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad y ya Repsol estaba comprando el gas en Perú asegurando que ya lo tenía vendido en México.

El arreglo se hizo en Gobernación con el finado, en paz descanse, Mouriño, señaló.

Luego, como baja el precio del gas en Texas, y ya no les resultaba a los españoles.

López Obrador hizo énfasis en que su comentario es respecto a las acciones de empresarios , de gente de arriba, no del pueblo de España, que es un pueblo trabajador, extraordinario, bueno.

México libre y soberano

Declaró que México es libre y es soberano “pero aquí están pruebas, hechos y todo porque hacen lo que llaman lobby los que se dedican a los negocios jugosos al amparo del poder y antes eran como dueños de México, es el caso de las empresas españolas.

“Si ahora no es buena la relación y a mí me gustaría que hasta nos tardáramos en que se normalizara para hacer una pausa, que yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles, desde luego al pueblo de México y al pueblo de España, hacer una pausa en las relaciones, porque era un contubernio arriba, una promiscuidad económica política, en la cúpula de los gobiernos de México y España, pero como tres sexenios seguidos, y México llevaba la peor parte, nos saqueaban”.

Entonces, dijo, “vale más darnos un tiempo, una pausa a lo mejor ya, cuando cambie el gobierno, ya se restablecen las relaciones y yo desearía, ya cuando ya no esté yo aquí, de que no fuesen igual a como eran antes”.

No es el primer roce de López Obrador con Madrid, después de que en marzo de 2019 dirigiera una carta al rey Felipe VI demandándole que pidiera disculpas a México por la conquista, una solicitud que fue ignorada por Madrid.

Sorpresa para España

El gobierno español expresó este miércoles su «sorpresa» por unas declaraciones del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador pidiendo «una pausa» en las relaciones bilaterales, argumentando que se sentía robado por las empresas españolas.

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, expresó en Lyon (Francia) su «sorpresa» por estas declaraciones, refiere AFP.

«El gobierno de España no ha hecho ninguna acción que pueda justificar una declaración de este tipo», aseguró Albares, según declaraciones transmitidas a la prensa por su ministerio.

La «pausa» reclamada por López Obrador, informó el ministro español, «no tiene ninguna traducción oficial, ni se nos ha comunicado nada oficialmente de ningún tipo».

«Habría que preguntarle al presidente López Obrador qué es lo que ha querido decir», instó Albares.