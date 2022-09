Autores de atentado planeaban asesinar al presidente de Argentina

El presidente de Argentina, Alberto Fernández aseguró que los autores del atentado contra la vicepresidenta del país, Cristina Fernández planeaban asesinarlo a él también.

«Se conocieron las conversaciones de los inculpados y decían que el próximo soy yo», aseveró el presidente Fernández este lunes en una entrevista con un medio extranjero. «Tengo que estar atento por si me pasa a mí, pero no puedo separarme de la gente», dijo al respecto el mandatario.

Según las palabras del jefe de Estado argentino, Fernando Sabag Montiel, el detenido por intentar asesinar a Cristina Fernández, no tiene ninguna alteración de sus facultades mentales y tiene conciencia de la criminalidad de su acto, reportó Telesur.

No representan a Argentina

«Algo no estamos haciendo lo suficientemente bien, como para que en la cabeza de una persona penetre una idea tan horrible como la de matar a otra por lo que piensa o por lo que representa. No es un marciano que vino a disparar contra Cristina, no es una persona que está por fuera de nuestra sociedad», apuntó el dignatario.

Asimismo, Fernández recordó algo que también dijera el canciller Santiago Cafiero en la misa realizada este sábado y es que en Argentina, después de la dictadura, no ha habido crímenes de naturaleza política.

«Es la imagen de alguien que está gatillando dos veces a 20 centímetros de la cabeza de Cristina. Esa persona sabía que estaba en medio de una multitud que iba a vitorear y a acompañar a Cristina. Y sabía que, cualquiera fuera el resultado, iba a ser apresado por la gente que lo rodeaba”, dijo el líder del ejecutivo recreando las imágenes que se difundieron el día del crimen.

Para concluir, el máximo dirigente argentino resaltó que las personas que estuvieron detrás del atentado no representan a Argentina, sino que son una “banda de sinvergüenzas capaces de hacer semejante atrocidad”.

Aparecen nuevas pruebas

Una nueva pista clave fue hallada en el teléfono celular de Brenda Uliarte, la novia del agresor Fernando Sabag Montiel, ambos imputados por el mismo hecho, refiere Prensa Latina.

Según la agencia de noticias Télam y el diario Página 12, tras el análisis de un celular de Uliarte, los investigadores determinaron que ambos trataron de perpetrar un primer ataque el 27 de agosto, cuando Fernández habló ante miles de ciudadanos congregados frente a su apartamento.

De acuerdo con ambos medios, fuentes cercanas a las indagaciones detallaron que hubo otros intentos de atentado contra la vicepresidenta, los cuales fueron abortados, y en estos momentos se trabaja para definir el rol de la pareja en esos hechos, así como la probable implicación de otras personas.

En otros avances del caso, la jueza María Eugenia Capuchetti ordenó la detención de una mujer presuntamente involucrada en la trama que organizó el atentado. Se trataría de una amiga de Brenda Uliarte de nombre Agustina Díaz, cuya posible participación en los hechos fue determinada también después del peritaje realizado al teléfono celular de Uliarte.

Amenazan de muerte a Cristina Fernández

Por otra parte, este lunes en horas de la tarde Cristina Fernández fue amenazada de muerte mediante un llamado a la línea de emergencias 911, reportó Página 12.

Según fuentes oficiales, todavía no se ha determinado la identidad de la persona que lo hizo, ni desde donde se hizo la llamada.

Por ese motivo, la jueza federal que investiga el atentado contra la expresidenta, María Eugenia Capuchetti, ordenó un refuerzo en la custodia y volvió a decretar el secreto de sumario.

Desterremos el odio en Argentina

También este lunes el presidente de Argentina denunció a través de su cuenta de Twitter la agresión vandálica contra la estatua de Néstor Kirchner emplazada en la Ruta siete, en el noreste de Buenos Aires.

«Desterremos el odio en Argentina. Con la fuerza de la democracia y el coraje de las convicciones, decimos Nunca Más a la violencia en nuestra patria», publicó el primer mandatario de ese país.