Biden recibe un ultimátum que lo pone al borde de retirar su candidatura

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su equipo directivo aceptaron este miércoles un “desolador” ultimátum de varios sectores del Partico Demócrata: demostrar rápidamente su aptitud para el cargo o enfrentarse a un importante esfuerzo para obligarle a retirar su candidatura, recoge The Washington Post.

Dos personas familiarizadas con el asunto aseguraron para el diario que la creciente preocupación de los principales donantes y estrategas del partido, incluidos algunos de sus propios asesores, llevó al mandatario a admitir ante sus aliados en los últimos días que se encuentra “en un momento difícil” y que tiene que demostrar a los votantes que está preparado para el cargo.

Después de tardar seis días en abordar directamente su mal desempeño en el debate electoral contra el republicano Donald Trump, ahora Biden ha empezado a llamar a los principales líderes del Congreso, programar entrevistas y eventos de campaña durante el próximo fin de semana que “serán objeto de minucioso escrutinio”.

Sin embargo, no es tan fácil como parece, pues altos estrategas demócratas aseguran que incluso una actuación “impecable” durante la próxima semana podría no salvar a Biden “si aparecen grietas significativas” en las encuestas públicas e internas.

Varios aliados de larga data de Biden han descrito una frustración continua sobre la respuesta política, especialmente después del debate, y una convicción creciente de que es necesario hacer un cambio. Incluso quienes todavía sostienen que el mandatario sigue siendo el mejor candidato, admitieron haber perdido terreno en los últimos días.

Sin embargo, anteriormente durante una conferencia con todo el personal de campaña, Biden y la vicepresidenta Kamala Harris aseguraron que el mandatario no va a abandonar la carrera electoral, aunque reconocieron las dificultades que está sufriendo su campaña. “Me presento. Soy el candidato del Partido Demócrata. Nadie me está expulsando. No me voy”, afirmó.