Biden y Trump echan el resto en último debate de la campaña

El presidente Donald Trump y su contendor demócrata Joe Biden se precipitaron hacia el debate final del jueves por la noche, que puede ser la mejor oportunidad para que el actual titular cambie la trayectoria de la carrera con solo 12 días para las elecciones.

Los dos hombres se dirigieron a Nashville antes del debate, que ofrece su etapa nacional final para delinear visiones marcadamente diferentes para un país en las garras de una pandemia creciente que ha matado a más de 225,000 estadounidenses y costó millones de empleos. A pesar del tumulto histórico, la carrera se ha mantenido en gran medida sin cambios con Biden con ventajas en muchos estados de batalla, mientras que Trump enfrenta una escasez de efectivo de campaña y, lo que es más importante, de tiempo.

Preocupados de que Trump pudiera perder la Casa Blanca y costarle a los republicanos el Senado, algunos asesores lo instaron a cambiar su comportamiento agresivo del primer debate por un estilo discreto y poner el foco en Biden, a quien ridiculiza como «Sleepy Joe». Pero Trump no hizo tal promesa.

Biden, quien se ha salido de la campaña electoral durante varios días a favor de la preparación del debate, espera que Trump se vuelva intensamente personal. El exvicepresidente y su círculo íntimo ven el enfoque del presidente principalmente como un esfuerzo por distraer la atención del coronavirus, sus consecuencias económicas y otras crisis del mandato de Trump.

«Con suerte, seguirá las reglas», dijo Biden mientras abordaba su avión para Tennessee. «Estoy deseando que llegue esto».

Los debates finales a menudo juegan un papel enorme en los resultados electorales. Pero el enfrentamiento del jueves por la noche será diferente al pasado.

Votos anticipados

Más de 42 millones de personas ya han emitido sus votos como parte del aumento de la votación anticipada en la era de la pandemia. En una elección dominada por un presidente polarizador, quedan muchos menos votantes indecisos que en este momento de 2016. Y, en un recordatorio visual de la pandemia que ha reescrito las normas de la sociedad estadounidense y ha cambiado fundamentalmente la campaña, se han instalado láminas de plexiglás. en el escenario entre los dos hombres.

El debate, moderado por Kristen Welker de NBC, es una última oportunidad para que cada hombre presente su caso ante una audiencia televisiva de decenas de millones de votantes. Y surgieron interrogantes sobre cómo Trump, cuya actuación intimidante en el primer debate fue vista por los asistentes como un error que desanimó a los espectadores, actuaría en medio de un tramo de la campaña en la que ha apuntado airadamente a los medios de comunicación y desatado profundamente personal. ataques a Biden y su hijo adulto.

En un esfuerzo por reducir las interrupciones esta vez, la Comisión de Debates Presidenciales anunció que a Trump y Biden se le cortará el micrófono a cada uno mientras su rival ofrece una respuesta inicial de dos minutos a cada uno de los seis temas de debate. El botón de silencio no figurará en la parte de discusión abierta del debate.

Cuando se siente acorralado, Trump a menudo arremete, haciéndose lo más negativo posible. En un momento asombroso durante la campaña de 2016, en un esfuerzo por desviarse del lanzamiento de la cinta de Access Hollywood en la que se lo escucha alardeando sobre manosear mujeres, Trump celebró una conferencia de prensa justo antes de un debate con Hillary Clinton durante el cual apareció con mujeres. que había acusado a Bill Clinton de agresión sexual. Luego los invitó a mirar como miembros de la audiencia.

Golpe bajo de Trump

El martes, pidió al fiscal general William Barr que iniciara de inmediato una investigación sobre las afirmaciones no verificadas sobre Biden y su hijo Hunter, exigiendo efectivamente que el Departamento de Justicia enturbie a su oponente político y abandone su histórica resistencia a involucrarse en las elecciones.

Biden también podría esperar preguntas sobre sus comentarios en una entrevista de CBS, publicada el jueves, en la que no descartaría intentar agregar jueces a la Corte Suprema. El problema lo ha seguido desde la muerte el 18 de septiembre de la jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg y la prisa del Senado controlado por el Partido Republicano por confirmar a la candidata de Trump para sucederla, la jueza Amy Coney Barrett.

En cuanto a la familia de Biden, Trump ha estado promocionando un informe no confirmado del New York Post de la semana pasada que cita un correo electrónico en el que un funcionario de la compañía ucraniana de gas Burisma aparentemente agradece a Hunter Biden, quien se desempeñó en el directorio de la compañía, por coordinar su reunión. Joe Biden durante una visita a Washington en 2015. La campaña de Biden ha rechazado la afirmación de Trump de irregularidades y señala que el horario de Biden no mostraba una reunión con el funcionario de Burisma.

Negativos en prueba de covid-19

Trump anunció apenas dos días después del primer debate que dio positivo por el virus. Más tarde pasó tres noches en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed antes de regresar a la Casa Blanca.

El doblete del primer debate presidencial y la estadía de tres días en el hospital de Trump con COVID-19 sacudieron su base de apoyo y activaron la alarma entre los republicanos que temen que la Casa Blanca y el Senado puedan estar desapareciendo.

El tono beligerante del debate inicial fue de alguna manera apropiado para lo que ha sido una campaña extraordinariamente fea. En medio de los acalorados enfrentamientos por la pandemia, la Corte Suprema y la integridad de la elección en sí, Trump se negó a condenar a los supremacistas blancos que lo han apoyado, y le dijo a un grupo conocido como los Proud Boys que «retroceda y permanezca al margen».

Después del diagnóstico de COVID de Trump, la comisión de debate dictaminó que el segundo debate, que debía realizarse la semana pasada, fuera virtual. Trump se resistió, y los dos hombres se batieron en duelo en los ayuntamientos, hablando al mismo tiempo a más de 1.600 kilómetros (1.000 millas) de distancia.

