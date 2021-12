Capo desmiente a Iván Duque sobre su captura

Las afirmaciones sobre una supuesta entrega del máximo líder del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, hicieron reaccionar a la Casa de Nariño y obligaron al Ministerio de Defensa, la policía y el presidente Iván Duque a pronunciarse.

Otoniel era uno de los narcotraficantes más buscados de Colombia. El Gobierno de Duque anunció el pasado 23 de octubre su captura, que fue catalogada como uno de los mayores logros de la fuerza pública durante la última década.

Sin embargo, el capo desmintió al mandatario colombiano y confesó ante la Jurisdicción Especial para la Paz, que se entregó voluntariamente ante las autoridades y desmintió el relato heroico de Duque.

El ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que “lo que hubo fue una captura por parte de la fuerza pública” y, en ese mismo sentido, el director general de la Policía, general Jorge Luis Vargas, también salió a defender la operación diciendo que el hecho de que el máximo cabecilla del Clan del Golfo no se hubiera enfrentado a los militares “no le quitaba méritos a la captura”.

“Alias Otoniel dice que no lo capturaron ¿Qué va a decir esa sabandija cuando ya esté en una cárcel de Estados Unidos? Que no venga ahora a dárselas de lucido semejante criminal”, dijo Iván Duque.

La Embajada de Estados Unidos también se pronunció y dijo que “la captura de Otoniel fue una operación del Gobierno colombiano y seguimos valorando los esfuerzos de las autoridades colombianas para garantizar la seguridad de los colombianos y de los estadounidenses”. l AGENCIAS