Chile suspende estado de excepción en su frontera norte

El gobierno de Chile anuncia el cese del estado de excepción en su frontera norte que mantenía en las provincias de Arica, Parinacota, Tamarugal y El Loa desde el pasado 16 de febrero, cuando el expresidente Sebastián Piñera emitiera esta medida para controlar la migración irregular.

“El estado de excepción termina, pero el Gobierno va a mantener vigente el decreto 265 que permite mantener a todo el personal policial, pero también a todo el personal de las Fuerzas Armadas y todo el equipamiento de apoyo en el control de las fronteras. El control se va a ver absolutamente inalterado a partir del término del estado de excepción», explica Manuel Monsalve, subsecretario del Interior.

Este decreto 265 fue promulgado en agosto del 2019 por el gobierno de Piñera y en el 2021 fue modificado para ampliar el alcance de las Fuerzas Armadas chilenas junto con las autoridades civiles y policiales “para controlar actividades que se vinculen al tráfico ilícito de migrantes, y al narcotráfico y crimen organizado transnacional”.

Este 1 de mayo Chile abrirá todas sus fronteras terrestres con Argentina, Bolivia y Perú que se mantenían cerradas debido a las restricciones por la pandemia del COVID-19.

Desde el pasado jueves 14 de abril las fronteras chilenas se encuentran en alerta nivel 1 que comprende la no restricción de viajes, la vacunación para poder obtener el pase de movilidad, testeos aleatorios, pasaporte sanitario C19 y un seguro de salud contra COVID-19 en el caso de los no residentes. No se exige la prueba de PCR.

Reconducción de Migrantes es un fracaso

El estado de excepción inició el 16 de febrero de este año y fue prorrogado por 15 días más en tres ocasiones, una por el gobierno de Piñera y dos por la gestión de Boric.

Otras de las medidas implementadas por Piñera para controlar la migración ilegal fue la promulgación de la Ley de Migración y Extranjería (en vigencia desde el 12/02/2022) en la que se plantea la reconducción de migrantes ilegales a su país de origen, pero que a juicio de Monsalve esta política no está generando los resultados esperados.

«La reconducción fue anunciada como una de las grandes medidas para enfrentar el ingreso irregular de inmigrantes, y la verdad cuando no hay un acuerdo bilateral, cuando no han habido gestiones diplomáticas, la reconducción se puede transformar en un gran fracaso y lamentablemente es eso lo que ha ocurrido», señala Monsalve en un centro de prensa a medios chilenos al dar un balance sobre su recorrido por la frontera norte.

El Subsecretario del Interior de Chile explica que desde el 13 de febrero hasta el 11 de abril a un poco más de 7 mil personas se les ha indicado la reconducción y de éstas más de 6 mil han sido rechazadas sobre todo por el gobierno de Bolivia. Asegura que las reconducciones hacia Perú son todas aceptadas.

“La canciller ha empezado a tomar contacto con los países vecinos. Pero sin un acuerdo con el país vecino de Bolivia, insistir en la reconducción como respuesta, y simplemente se obtiene el rechazo, claramente es una política fracasada. Esto requiere gestión a lo menos multilateral y en este caso bilateral con Bolivia», destaca Monsalve.