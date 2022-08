China acusa a EEUU de crear la crisis en torno a Taiwán

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China acusó este lunes a Estados Unidos (EEUU) de generar una crisis en torno a Taiwán, tras la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de la nación norteamericana, Nancy Pelosi.

«China subraya que EEUU fue el primero en provocar e imponer al pueblo chino una crisis que podría haberse evitado», dice el comunicado, citado por Sputnik.

Esto, luego de que refutar las declaraciones realizadas por el embajador de Estados Unidos en China, Nicholas Burns, respecto a la región de Taiwán.

Para China, las declaraciones de Burns «muestran la lógica distorsionada y hegemónica de Estados Unidos».

Burns había asegurado que China reaccionó «exageradamente» a la visita de Pelosi a Taiwán, y señaló que el gigante asiático «se convirtió en un agente de inestabilidad en el estrecho de Taiwán».

China recordó que a principios de agosto, el viceministro de Relaciones Exteriores, Xie Feng, convocó de nuevo al embajador Burns para presentar una gestión solemne por las declaraciones imprudentes de EEUU sobre las contramedidas del país asiático.

En esa reunión, el gigante asiático le aseveró a Burns que «es Estados Unidos, y no China, el que comenzó la crisis; es Estados Unidos, y no China, el que ha cambiado el statu quo entre ambos lados del estrecho de Taiwán; es Estados Unidos, y no China, el que ha socavado la paz y la estabilidad entre ambos lados del estrecho; es Estados Unidos, y no China, el que ha estado mostrando sus músculos en todo el mundo, especialmente en Asia-Pacífico; es Estados Unidos, y no China, el que ha estado blandiendo el gran garrote de las sanciones e intimidación al mundo; es Estados Unidos, y no China, el que ha sacudido los fundamentos políticos de las relaciones entre China y Estados Unidos y no ha mostrado ninguna sinceridad respecto a la comunicación; y es Estados Unidos, y no China, el que ha saboteado la cooperación China-Estados Unidos», cita la agencia Xinhua.

Para China «EEUU socavó con la estabilidad»

De igual forma, acusaron a Estados Unidos de promover una crisis en torno a Taiwán y socavar la estabilidad y la paz que existe entre ambas naciones asiáticas.

«Es Estados Unidos el que primero llevó a cabo las provocaciones, impuso una crisis evitable al pueblo chino y, sin embargo, acusó falsamente a China de iniciar la crisis; es Estados Unidos el que ha aplicado la táctica de la fragmentación para cruzar repetidamente la línea roja y socavar el principio de una sola China y el statu quo entre ambos lados del estrecho de Taiwán y, sin embargo, acusó falsamente a China de cambiar el statu quo»; refiere el Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

«Es Estados Unidos el que ha estado llevando a cabo una diplomacia cañonera a las puertas de China y, sin embargo, buscó estigmatizar y demonizar los ejercicios militares legítimos, legales, profesionales y transparentes de China; es Estados Unidos el que ha estado socavando la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán y, sin embargo, trata de trasladar a China la culpa de lanzar provocaciones y escalar las tensiones; es Estados Unidos el que ha infringido descaradamente la soberanía y la integridad territorial de China y ha pisoteado la línea roja de China y, sin embargo, acusa falsamente a China de reaccionar exageradamente y de fabricar la crisis. Lo que ha hecho Estados Unidos se ha extralimitado completamente. No es China la que está siendo irresponsable. Son Pelosi y el Gobierno de Estados Unidos los que están siendo extremadamente irresponsables», añade.

Ante esta situación, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores recordó el principio de «una sola China» y recalcó la determinación de Pekín para defender la soberanía e integridad territorial.