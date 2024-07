China desmiente acusación de EEUU sobre apoyo militar a Rusia

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Lin Jian, desmintió este jueves las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos (EEUU), Antony Blinken, sobre el supuesto apoyo militar del país asiático a Rusia.

En la habitual rueda de prensa, Lin fue consultado sobre el comentario de Blinken, quien habría expresado que recientemente han visto el aumento de armas y equipos rusos, afirmando que “es producto de la contribución de China a la defensa de Rusia”.

“Nos oponemos firmemente a la continua difusión por parte de Estados Unidos de información falsa sobre el apoyo de China a la industria de defensa rusa sin ninguna evidencia, y expresamos nuestra fuerte insatisfacción y firme oposición a los comentarios erróneos relevantes de Estados Unidos”, enfatizó el portavoz.

China firmly opposes the US disinformation about so-called China’s support for Russia’s defense industry. We deplore and reject the accusation. pic.twitter.com/XiDkizNZYH

El funcionario recordó que, desde el inicio de la crisis en Ucrania, EEUU ha difundido rumores sobre el supuesto apoyo militar a Rusia, pero a la fecha no ha dado una evidencia sustancial que confirme tal acusación.

“Incluso el jefe del ejército estadounidense admitió que China no brindó asistencia militar a Rusia durante el conflicto”, recalcó Lin.

Además, detalló que más del 60 % de las componentes de armas y artículos de doble uso importados por Rusia, así como el 95 % de las piezas clave del equipo ruso destruido por Ucrania son de Occidente, reseñó Prensa Latina.

Blaming China’s normal trade with Russia while passing legislation for massive aid to Ukraine—this is naked hypocrisy and double-standards. The US must never expect China to pay for the mistake the US has made, and China will never accept US blame-shifting, bullying and coercion. pic.twitter.com/1RqMiNkNRK