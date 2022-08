Comienza nueva etapa con Petro y Márquez

Este domingo se juramentan como presidente y vicepresidenta de Colombia, para el período 2022-2026, Gustavo Petro y Francia Márquez, respectivamente. Se trata de un hecho histórico por ser la primera vez que llega al poder una coalición de movimientos progresistas y de izquierdas, alrededor del llamado Pacto Histórico (PH); primera vez en el poder para un ex guerrillero y una afrocolombiana en una nación gobernada hace más de 100 años por la derecha y la extrema derecha, que la ha condenado a la exclusión, la violencia y la desigualdad.

Marisol Rojas, coordinadora del acto, dijo que la transmisión de mando implica “una nueva forma de gobernar; respeto por la vida en todas sus expresiones” y trabajo por “un país inclusivo desde y con los territorios; un gobierno realmente comprometido y cercano a la ciudadanía”. Aseguró además que “marca una nueva historia para Colombia porque no es la posesión de un presidente, es la posesión de los colombianos” y que se espera la presencia de unas 100.000 personas.

El traspaso de mando del saliente presidente, el ultraderechista Iván Duque, a su sucesor será en la plaza Bolívar de Bogotá. La posesión se prevé en horas de la tarde y la ciudadanía está invitada a la jornada con unas 70 muestras culturales; en seis tarimas con presencia de unos mil artistas. Coincide con el 203° aniversario de la batalla de Boyacá, que selló la independencia.

Como muestra de viraje en la nueva relación entre el Gobierno y la población, Petro participó el jueves en una ceremonia indígena donde recibió la bendición de pueblos ancestrales arhuacos en la Sierra Nevada de Santa Marta. Además, este sábado se prevé el acto simbólico de toma de posesión popular de Petro y Márquez ante organizaciones sociales que le dieron un amplio triunfo al PH.

Trabajo previo

El PH no sólo mandará en el Palacio de Nariño: su coalición alcanzó hace dos semanas, tras pactar con algunos conservadores, la mayoría simple en el Senado y, como es costumbre, el presidente saliente dio un discurso final ante el nuevo Parlamento.

Duque fue recibido en el Congreso con fotos de las víctimas de la violencia de su período con legado de muerte y violencia de 957 líderes sociales y 261 firmantes de paz asesinados y 220 desaparecidos, según las más de 100 organizaciones de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. Entre abucheos de “!Mentiroso¡”, Duque habló de logros económicos, paz y justicia muy distantes de cómputos de Indepaz que calcula 245 masacres, con 916 asesinatos desde 2020, y más de 152.800 desplazados en los últimos dos años y otras decenas de miles de confinados por la violencia que calculó la ONU, por lo que otorgó a Colombia el infame récord del tercer país con más desplazados, internos en 2021. Duque no se quedó para oír lo que los nuevos senadores tenían para él.

Al poner manos a la obra, el Congreso ratificó en menos de una semana el Acuerdo de Escazú, primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, que permitiría proteger a defensores medioambientales tan perseguidos en ese país, y sería un paso hacia el reconocimiento del ambiente como sujeto de derecho, como lo exige la Justicia Espaecial para la Paz ante los ecocidios perpetrados durante el conflicto armado.

A dos semanas de instalado, y tras denuncias de corrupción, el PH pidió una comisión accidental para la adjudicación del megaproyecto, por 3,1 billones de pesos (más de $720,47 millones) del Canal de Dique en el Magdalena, que se entregaría a dedo a una empresa española y beneficiaría a la vicepresidenta saliente Marta Lucía Ramírez. Presentaron proyecto de reforma constitucional para limitar la reelección de congresistas y ajustar sus salarios.

Tras reunirse el comité de empalme entre la administración saliente y la entrante, el equipo de Petro denunció irregularidades como el déficit milmillonario en educación y la desinversión para mitigar el hambre y la pobreza. El representante de Petro para el Interior presentó la agenda legislativa donde tienen prioridad las reformas tributaria, política y de educación, las iniciativas de ley contra el hambre y la prohibición del fracking.

Prevén reformar el sistema de regalías, la ley 418 de implementación de paz, la ley de ascensos en la fuerza pública, reformar la policía para que cambie de ministerio y consolidar la nueva cartera de paz y convivencia. Una ley de baldíos y el Ministerio de la Igualdad.

El miércoles, sobre al llamado a la paz total, el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las Farc reiteraron que hablarán con Petro.

Antonio García, líder del ELN, invitó a leer la entrevista a Colombia informa, en la que reitera que los elenos van a dialogar. Las disidencias de las Farc publicaron un video de Néstor Vera, alias Iván Mordisco, a quien el gobierno de Duque dijo que asesinó el 15 de julio, pidiendo él mismo a Petro dialogar, ya Chile y Cuba se ofrecieron para ser sede de estos diálogos.

Venezuela

Como uno de sus últimos gestos de provocación, Duque impidió que Petro invitara a su posesión al presidente venezolano Nicolás Maduro, alegando que no reconoce su mandato, pero esto no impidió que Petro iniciara, como presidente electo, la reactivación de la relación bilateral y sin haber llegado al Palacio de Nariño, una de sus primeras llamadas fue al Palacio de Miraflores.

La comisión de empalme de Petro señaló la importancia de reactivar Monómeros Colombo-Venezolanos, sobre todo ante la coyuntura del bloqueo de fertilizantes desde Rusia por la guerra en Ucrania, mientras que la próxima vicecanciller, Laura Gil, destacó que se reabrirán los consulados en Venezuela y asomó la posibilidad de crear un nuevo viceministerio de Migraciones.

El 26 de julio, Álvaro Leyva, canciller designado por Petro, llegó al estado Táchira y se reunió con el canciller venezolano, Carlos Faría y el gobernador Freddy Bernal para restablecer las relaciones diplomáticas rotas en 2015.

José Ocampo, ministro de Hacienda entrante, dijo que el gas natural sería fuente de energía transitoria mientras Colombia pasa a las renovables y se habló de reactivar el gasoducto de 224 kilómetros que conecta a ambos países y con él la exportación de gas de Venezuela a Colombia.

Refundar relaciones regionales

Para fortalecer una integración regional sobre la base de la dignidad, Francia Márquez, quien asume el domingo como vicepresidenta, hizo una gira por Brasil, Chile, Argentina y Bolivia, en sus últimas tres paradas habló con los tres mandatarios que se identifican con la izquierda.

En el caso de Brasil se reunió con el ex presidente y candidato para este año, Luiz Inácio Lula da Silva, no con el ultraderechista Jair Bolsonaro, quien no asistirá a la asunción.

Se prevé que estén el domingo en Bogotá los presidentes de Chile, Gabriel Boric; de Ecuador, Guillermo Lasso; de República Dominicana, Luis Abinader; de Bolivia, Luis Arce; de Paraguay, Mario Abdo Benítez; de Argentina, Alberto Fernández; de Panamá, Laurentino Cortizo y la presidenta de Honduras, Xiomara Castro y Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente mexicano, junto al canciller de ese país, Marcelo Ebrard.

También el rey Felipe VI de España

En el caso del presidente de Perú, Pedro Castillo, el Parlamento de su país le negó el permiso de asistir.

Vale recordar que Duque impidió la asistencia del Gobierno de Venezuela.