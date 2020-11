Condenan represión a marcha feminista

Colectivos de mujeres salieron a protestar contra la violencia femicida en Cancún, uno de los principales centros turísticos del Caribe, y terminaron baleadas por policías, lo que derivó en un escándalo y la exigencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que se realice una pronta investigación y se evite la impunidad de los responsables.

Organizaciones feministas protestaban cuando fueron sorprendidas con la llegada de policías municipales que las empezaron a perseguir y a insultar mientras disparaban armas de largo alcance.

La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el uso excesivo de la fuerza, que incluyó armas de fuego contra las protestantes.

“Tiene que hacerse una investigación, deslindar responsabilidades, castigar a los culpables. No se debe utilizar la fuerza, no se deben utilizar armas ni dispararlas, eso tiene que ver con actitudes autoritarias que no se acomodan a los nuevos tiempos”, afirmó López Obrador.

Un grupo de periodistas se reunió con la presidenta municipal Mara Lezama, emanada de las filas de Morena, a quien le reclamaron por los dos reporteros que resultaron heridos con arma de fuego ayer cuando elementos policiacos dispararon al aire para dispersar a las personas que se manifestaban contra el feminicidio frente a la sede del ayuntamiento.

La alcaldesa confirmó que quien fuera el secretario municipal de Seguridad Pública, Eduardo Santamaría Chávez, fue separado del cargo mientras se deslindan responsabilidades por lo sucedido, además de que Issac Janix renunció a la secretaría general.

Confirmó que una reportera que sufrió una lesión por impacto de bala ya fue dada de alta, mientras que otro comunicador será operado para retirarle la ojiva que quedó en su cuerpo, luego de recibir una bala perdida.

Lezama afirmó que se analizará la continuidad del Mando Único en Benito Juárez, “pues no está funcionando como se esperaba”.