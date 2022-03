Congreso argentino discute acuerdo con el FMI en medio de disturbios

La Cámara de Diputados discute este jueves el acuerdo del Fondo Monetario Internacional (FMI) en medio de disturbios frente al Congreso de la Nación.

La sesión, que se inició con la presencia de 129 diputados en el recinto, número exacto para el quórum, se extendería hasta la medianoche, refiere la agencia de noticias Télam.

Los disturbios se registraron por casi una hora del comienzo del debate y fueron convocadas para rechazar el acuerdo.

Los manifestantes arrojaron piedras y quemaron neumáticos. En un primer momento, la policía no intervino, pero más tarde agentes de la fuerza de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires desalojaron a los grupos más violentos munidos de escudos y con el apoyo de motocicletas y camiones hidrantes.

Cabe recordar que organizaciones sociales, gremiales y políticas que integran el Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U) y otros espacios se concentraron desde esta mañana en las inmediaciones del Congreso nacional y en el Obelisco para protestar contra el acuerdo.

La intención era permanecer en el lugar durante el debate en el recinto de Diputados, refiere Página 12.

Debate en la Cámara

Durante el debate, el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, aseveró que la discusión sobre el FMI sería el único tema de la sesión.

En este sentido, pidió a los diputados que el debate sea «con el máximo respeto y nivel posible, teniendo en cuenta la trascendencia del tema, ya que es la primera vez en la historia democrática que un tema de estas características se debate en el Congreso», cita Télam.

En este debate, se trata de buscar la aprobación del acuerdo rubricado entre el Gobierno y el FMI el cual contempla un nuevo programa de facilidades extendidas para afrontar entre el presente año y 2024 los vencimientos heredados del acuerdo «stand by» firmado en 2018 durante la gestión de Mauricio Macri (2015-2019).

De igual forma, en la sesión, participó el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller (Frente de Todos), quien aseveró que «este gobierno, por sus principios, jamás hubiera recurrido al FMI sino que recibió una autentica bomba de tiempo y debió sentarse a negociar» con el organismo internacional.

Los liberales votarán en contra

A pesar de que el debate puede prolongarse hasta la media noche, ya conoce algunas posturas sobre la decisión del acuerdo con el FMI, entre ellos, los liberales que se encuentran en la Cámara votarán en contra.

Son cuatro, los liberales que ocupan un escaño en la Cámara.

El diputado Javier Milei, de La Libertad Avanza, y el parlamentaro José Luis Espert, de Avanza Libertad, coincidieron en su rechazo a la iniciativa.

«Rechazamos este proyecto que es altamente cuestionable desde el punto de vista técnico y reprochable desde lo moral. Este gobierno está tomando deuda con este acuerdo. Y la deuda son impuestos futuros. La fiesta de la generación presente se la están cargando a los que todavía no nacieron», aseguró Milei, citado por la agencia de noticias argentina.

Otro que manifestó su rechazo, fue el diputado de Republicanos Unidos e integrante del interbloque de Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy, quien anticipó que votará en contra.

«Mis convicciones, el compromiso que asumí con mis votantes no me permiten estar a favor de autorizar este financiamiento. Tampoco puedo estar a favor de semejante impuestazo y de un proyecto que atenta contra el futuro el país y de todos nosotros. Hoy mi patria me lo demanda y por eso adelanto mi voto negativo», sentenció López Murphy.

Hasta los momentos, se espera que Frente de Todos y parte del conglomerado de Juntos por el Cambio aprueben la iniciativa.