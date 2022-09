Convocan a movilización en rechazo a la violencia en Colombia

Movimientos sociales de Colombia convocaron a una movilización para el próximo 2 de octubre, para rechazar la violencia que se registra en la nación neogranadina.

La movilización estará bajo la consigna «Ni civil, ni militar, ni guerrillero, ¡ni un muerto más!».

De acuerdo con un despacho de Prensa Latina, con esta movilización se busca concienciar a la sociedad colombiana para que acaben todos los crímenes en el país y apoye la política denominada Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro.

«#NoMatarás los sueños, ni la esperanza de la paz en nuestro país. Me sumo a la convocatoria de movilización en defensa de la vida. Colombia no puede seguir siendo una fábrica de víctimas, la sociedad ha dicho NO MÁS a la guerra. ¡A movilizarnos!, escribió la senadora por el Pacto Histórico, Clara López, en su cuenta en la red social Twitter.

A través de redes sociales, diferentes personalidades se hicieron eco con la etiqueta #NoMatarás, entre ellos la vicepresidenta de la nación, Francia Márquez, quien enfatizó «todas las vidas importan».

«El respeto por la vida es sagrado, sin importar el color de piel, situación socioeconómica, orientación sexual, creencias religiosas o políticas. Todas las vidas importan. Todas, todes, todos en Colombia unidos por la vida y por la paz. Trabajamos sin pausa por la vida #NoMatarás», escribió en la red social Twitter.

Colombia suma 126 líderes sociales asesinados este 2022.

De igual forma, la nación neogranadina contabiliza 77 masacres en lo que va del año 2022, siendo Valle del Cauca la zona más afectadas.