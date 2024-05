Corte Penal Internacional ordena captura de Netanyahu por crímenes en Gaza

El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, presentó este lunes solicitudes de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu y el ministro de Defensa Yoav Gallant, por el genocidio en la Franja de Gaza, escalado en los últimos meses, reseñó Telesur.

Asimismo, se ordenó la captura de Yahya Sinwar, jefe de la resistencia palestina (Hamás) en la Franja de Gaza; Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, comandante en jefe del ala militar de Hamás, conocida como las Brigadas al Qassam; e Ismail Haniyeh, jefe del buró político de Hamás.

“Hoy presento solicitudes de órdenes de arresto ante la Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte Penal Internacional en la situación en el Estado de Palestina”, señaló el Fiscal Khan según refiere el portal de la CPI.

De acuerdo a lo señalado por la CPI, todos los individuos “son penalmente responsables de los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en el territorio de Israel y del Estado de Palestina”.

#ICC Prosecutor @KarimKhanQC announces applications for arrest warrants in relation to Benjamin Netanyahu and Yoav Gallant in the context of the situation in the State of #Palestine ⤵️https://t.co/WqDZecXFZq pic.twitter.com/bxqLWc5M6u