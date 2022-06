Corte Suprema de EEUU anula derecho constitucional al aborto

La Corte Suprema de Estados Unidos anuló este viernes la vigencia del histórico caso Roe v. Wade de 1973, con lo que se pierden las protecciones constitucionales para el aborto que se habían mantenido en el país durante casi medio siglo y amparaban a las mujeres para poder realizarse estos procedimientos.

De acuerdo con una nota de AP, la decisión, que fue tomada por la mayoría conservadora de la Corte, podría conducir a la prohibición del aborto en, aproximadamente, la mitad de los estados de la nación.

El fallo de la Corte fue el resultado de décadas de esfuerzos de los opositores al aborto, hecho posible en la corte tras la designación de tres personas por parte del expresidente Donald Trump.

En 13 estados de EEUU, principalmente en el sur y el Medio Oeste, ya existen leyes que prohíben el aborto en caso de anulación del histórico fallo. Varios estados prohíben el aborto totalmente o después de seis semanas de gestación.

Filtración de documento

La revocación del derecho al aborto a nivel federal se concreta más de un mes después de que se filtrara un borrador de la opinión mayoritaria del tribunal, elaborado por el juez Samuel Alito, que indicaba que la Corte Suprema estaba preparada para dar este paso.

Durante la opinión emitida este viernes por el juez Alito, se describió que los fallos judiciales emitidos en los casos Roe contra Wade y Paternidad Planificada contra Casey —la decisión de 1992 que reafirmó el derecho al aborto— estaban equivocados y debían ser anulados.

«La Constitución no hace referencia al aborto y ningún derecho de este tipo está implícitamente protegido por ninguna disposición constitucional, incluida aquella que sirve de base principal para los defensores de Roe y Casey: la Cláusula del Debido Proceso de la Decimocuarta Enmienda», afirmó el juez.

Alito recalcó que «la Constitución no confiere el derecho al aborto. Roe y Casey deben ser anulados, y la autoridad para regular el aborto debe devolverse al pueblo y a sus representantes electos”.

«Es hora de respetar la Constitución y de devolver la cuestión del aborto a los representantes elegidos por el pueblo», concluyó.

Casas de abortos paralizadas

Tras el fallo de este viernes contra el aborto, las clínicas que realizan estos procedimientos están paralizadas.

Se pudo conocer, de acuerdo con la nota de AP, que en al menos dos estados, Wisconsin y West Virginia, dejaron de practicar abortos después de la decisión.

Ya para mediados de junio, los diversos proveedores de este tipo de servicios se preparan para detener la programación de los procedimientos, la transición del personal para ayudar a los pacientes a viajar a otros estados y la creación de redes de clínicas que abarcarán en todas las regiones del país.

Más del 90% de los abortos se realizan en las primeras 13 semanas de embarazo, y más de la mitad ahora se realizan con píldoras, no con cirugía, según datos recopilados por el Instituto Guttmacher, un grupo de investigación que apoya el derecho al aborto.

Encuestas versus fallo

Diversas encuestas de opinión pública señalan que la mayoría de los estadounidenses estaban a favor de preservar la sentencia del caso Roe contra Wade.

Las encuestas realizadas por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research y otros también han mostrado consistentemente que aproximadamente 1 de cada 10 estadounidenses quiere que el aborto sea ilegal en todos los casos. La mayoría está a favor de que el aborto sea legal en todas o en la mayoría de las circunstancias, pero las encuestas indican que muchos también apoyan las restricciones, especialmente más adelante en el embarazo.

Por otra parte, el fallo afectará de manera desproporcionada a las mujeres pertenecientes a minorías que ya enfrentan un acceso limitado a la atención médica, según estadísticas analizadas por The Associated Press.

Ante esta situación, el fiscal general Merrick Garland dijo que el Departamento de Justicia “trabajará incansablemente para proteger y promover la libertad reproductiva”.

En un comunicado, indicó que además de proteger a los proveedores y a quienes buscan abortos en los estados donde es legal, “estamos listos para trabajar con otras ramas del gobierno federal que buscan usar sus autoridades legales para proteger y preservar el acceso a la atención reproductiva».

Opiniones encontradas

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, calificó de «cruel» el fallo de la Corte Suprema.

El expresidente Barack Obama denunció que la decisión de la Corte supone un ataque contra «las libertades esenciales de millones de estadounidenses».

Mientras que, por su parte, el exmandatario republicano Donald Trump, alabó la decisión de la Corte Suprema. «Esto es seguir la Constitución y devolver los derechos cuando estos deberían haberse devuelto hace mucho», comentó a la cadena Fox News.