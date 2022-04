Defensa Rusa rechaza ataque en la estación de tren de Kramatorsk

El Ministerio de Defensa de Rusia rechazó las afirmaciones de Kiev de un ataque con misiles de las tropas rusas en la estación de tren de Kramatorsk el 8 de abril, con fragmentos de un misil táctico Tochka-U utilizado por el ejército ucraniano encontrados en el lugar, informó el organismo este viernes, según reseña TASS.

«Todas las afirmaciones de los representantes del régimen nacionalista de Kiev de que Rusia supuestamente llevó a cabo un ‘ataque con misiles’ el 8 de abril contra la terminal ferroviaria de Kramatorsk son una provocación y no tienen nada que ver con la realidad. Las Fuerzas Armadas rusas no tenían tareas de fuego. y no planeó ninguno en la ciudad de Kramatorsk el 8 de abril», subrayó el ministerio.

El portavoz de la Milicia Popular de la República Popular de Donetsk (RPD), Eduard Basurin, dijo el viernes que unas 30 personas murieron después de que un misil Tochka-U impactara en la estación de tren de Kramatorsk.

“Primero se anunció la evacuación de estas ciudades: Kramatorsk, Konstantínovka, Artiómovsk, Slaviansk. La gente comenzó a reunirse en lugares donde se puede salir rápidamente; es decir, la estación de trenes. Cayó un proyectil. Hay cerca de 30 muertos”, indicó a la cadena de televisión rusa Canal 1.

Según Basurin, las autoridades ucranianas no ocultaron que estaban preparando nuevas provocaciones. Narró que desde Kiev inmediatamente, comenzaron a decir que el misil fue lanzado por Rusia.

“Pero los medios que tiene la gente, me refiero a los teléfonos, las cámaras, grabaron que había restos de un Tochka-U”, explicó el funcionario de la RPD.

El Tochka-U es una versión mejorada del sistema soviético de misiles tácticos de precisión Tochka diseñado para atacar objetivos selectivos de pequeño tamaño en las profundidades de la defensa enemiga.

Está compuesto por un misil de una etapa guiado a lo largo de toda su trayectoria de vuelo y operativo en un rango de 15 km a 120 km.

El ejército ruso no ha utilizado misiles Tochka-U desde finales de 2019, cuando la última unidad de misiles y artillería fue rearmada con sistemas de misiles tácticos Iskander.

Según varios datos, el ejército ucraniano opera actualmente de 38 a 90 sistemas Tochka-U y varios cientos de misiles.