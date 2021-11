Desigualdad mundial en vacunación causa de variantes covid

Entre las tantas consecuencias que ha dejado la actual pandemia del covid-19 se destaca la marcada brecha de desigualdad al acceso de las vacunas contra el virus. Mientras un grupo de países privilegiados del primer mundo acapara los fármacos, otros aún no han podido inmunizar ni al 10% de su población, trayendo como resultado una mayor cantidad de víctimas del coronavirus y el surgimiento de nuevas variantes como la ómicron, aparecida en África.

“Cuanto más persista la desigualdad en las vacunas, más oportunidades tendrá este virus de propagarse y evolucionar a formas que no podemos ni prevenir ni predecir. Pedimos a todos los Estados miembros que apoyen los objetivos de vacunar al 40% de la población de todos los países a finales de este año, y al 70% a mediados del próximo”, resaltó el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom.

Durante una asamblea extraordinaria, que tuvo como objetivo que sus 194 Estados miembros negocien un posible tratado global para poder responder ante posibles futuras pandemias, Adhanom criticó una vez más la falta de equidad en el acceso global a las vacunas contra el covid-19. “La aparición de la variante ómicron, con un elevado número de mutaciones, subraya cuán peligrosa y precaria es nuestra situación”.

Recordó que, a casi dos años del inicio de la pandemia, muchos gobiernos aún no han asimilado lo que esto supone, por lo que reitera la imperiosa necesidad de distribuir de forma equitativa las vacunas.

Asimismo, enfatizó que al no tener inmunizada a la población, mayor es la circulación del virus y se aumenta sus posibilidades de mutar y originar nuevas variantes como se vivió con la variante Delta (B.1.617.2), detectada por primera vez la India, y actualmente con la ómicron.

Por otra parte, la directora de la OMS para África, Matshidiso Moeti, rechazó las medidas tomadas por diversas naciones ante el surgimiento de la nueva variante, que ya ha sido detectada en varias regiones. “Imponer prohibiciones de viaje solo a África es un ataque a la solidaridad global, el covid-19 se aprovechan constantemente de nuestras divisiones”, acotó.

Acuerdo sobre pandemias. Adhanom indicó que la aparición de la ómicron reafirma la necesidad que tiene el mundo de generar un nuevo acuerdo sobre pandemias. “Ómicron es un nuevo recordatorio de que la covid-19 no se ha acabado. Estamos viviendo en un ciclo de pánico y negligencias y todos los avances logrados con tanto esfuerzo podrían desaparecer en un instante”.

Precisó que la única manera de avanzar en la lucha contra la pandemia es que los países demuestren su capacidad para prevenir y responder eficazmente para futuras amenazas, estas acciones fundamentas en los principios de “liderazgo valiente y compasivo, fidelidad a la ciencia y un compromiso inquebrantable con la equidad y la solidaridad”, dijo.

“No podemos acabar con esta pandemia a menos que solucionemos la crisis de las vacunas”, agregó Adhanom, quien aseveró que en menos del un año se han administrado en todo el mundo casi 8.000 millones de vacunas.

Según los últimos datos del fondo Covax, el mecanismo ha enviado más de 530 millones de vacunas, no obstante, el reparto de las vacunas sigue siendo desigual y los países con menos recursos económicos son los grandes perjudicados.

“Hace un año, cuando comenzamos a ver que algunos países llegaban a acuerdos bilaterales con los fabricantes, advertimos que los más pobres y vulnerables serían pisoteados en esta estampida mundial por las vacunas. Y eso, es exactamente lo que ha sucedido”, aseveró.

Adhanom precisó que más del 80% de las vacunas se han enviado a los países pertenecientes al G20, mientras que las naciones de bajos ingresos, la mayoría de ellos en África, han recibido solo el 0,6% de las vacunas.

Explicó que actualmente 103 países todavía no han alcanzado la meta del 40% y más de la mitad de estos corren el riesgo de no lograrla antes de que finalice el 2021 por no tener los fármacos.

Inevitable. “La aparición de esta variante era inevitable. Se debe a la falta de vacunación por el acaparamiento de vacunas por parte de los países desarrollados”, dijo la directora de la Alianza Africana para la Entrega de Vacunas, Ayoade Alakija.

Subrayó que mientras no se vacune a la población nadie estará seguro frente a la pandemia y agregó que espera la respuesta global ante este nuevo desafío e hizo un llamado a las naciones a hacerse la pregunta de por qué los africanos aún no están inmunizados contra el virus.

Por su parte, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, afirmó que no se puede castigar a su país por ser donde se detectó la variante ómicron y que más bien se debería resaltar que está se descubrió gracias a la tecnología disponible.

Entretanto, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, expresó ayer, mediante un comunicado, su rechazó a las restricciones de viaje impuestas al sur de África relacionadas al surgimiento de la variante.

Refirió que los habitantes de la región no son culpables de la desigualdad en la vacunación. “La gente de África no puede ser culpada por el nivel inmoralmente bajo de vacunas disponibles en el continente”, apuntó.

Instó a las naciones para considerar la posibilidad de realizar pruebas repetidas a los viajeros, junto a otras medidas apropiadas y eficaces, con el fin de evitar el riesgo de transmisión para permitir los viajes y compromisos económicos.

Datos

Contagios: Se han identificado casos de ómicron en Bostuana, Sudáfrica, Reino Unido, Países Bajos, Alemania, Austria, Bélgica, República Checa, España, Dinamarca, Italia, Portugal, Australia, Canadá, Hong Kong, Israel y Finlandian.

Vacunas: El Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya que desarrolló la vacuna Sputnik V, informó que comenzó a desarrollar la nueva versión del fármaco adaptado a la nueva variante.

Solidaridad: El presidente de China, Xi Jinping, anunció una donación de mil millones de dosis de vacuna anticovid para África, de las cuales 600 millones serán donadas y 400 millones producidas en alianzas con empresas chinas y africanas.

Baja de inmunizados en África

Hasta la fecha en el continente africano solo el 7,15 % de la población ha completado el esquema de inmunización contra el covid-19, solo un 11% de los habitantes han recibido al menos una dosis de la vacuna, según los datos de la Universidad de Oxford, en Estados Unidos.

En algunas naciones del continente la cifra de personas vacunadas es insignificante, por ejemplo, en Burundi menos del 0,1 % de la población recibió la inmunización contra el Sars-Cov-2, en cuanto a la República Democrática del Congo, donde viven más de 88 millones de personas, tan solo el 0,06 % de sus ciudadanos cuentan con la pauta completa.

Entretanto, Sudáfrica es una de las naciones que tiene el porcentaje más alto con un 23,8 % de su población vacunada, no obstante, la nación tiene más de 59 millones de habitantes, es decir ni siquiera una de cada cuatro personas ha recibido el esquema completo contra el coronavirus.