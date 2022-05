Díaz-Canel: Nuestra América cambió, ya no son posible las exclusiones

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, calificó este viernes como «un retroceso» la exclusión de países en la Cumbre de las Américas, que se desarrollará el próximo mes de junio en Los Ángeles, Estados Unidos.

«Nuestra América cambió. Ya no son posible las exclusiones. La decisión de no invitar a todos es un retroceso histórico, y todos los países deben ser invitados en condiciones de igualdad», expresó el mandatario cubano durante la instalación de la XXI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA-TCP, que se lleva a cabo en La Habana, Cuba.

Díaz-Canel rechazó el uso de la subordinación por parte de Estados Unidos, con el argumento de ser anfitrión de la Cumbre de las Américas.

Al respecto, el mandatario cubano señaló que Estados Unidos «sigue usando argumentos y conceptos injerencistas y excluyendo a países que tienen mucho que aportar sobre los temas centrales del evento».

De igual forma, señaló que con esta postura, Estados Unidos busca controlar la región e «imponer un sistema fiscalizador a la democracia».

«Dicen (EEUU) ser promotores de la democracia, pero no son capaces de asegurar un espacio plural, pretenden estar interesados en una relación constructiva con nuestra región, pero irrespetan la diferencia», puntualizó.

En este sentido, sentenció que es imprescindible afianzar los mecanismos de integración latinoamericanos y caribeños, a través de la defensa del ALBA-TCP.

“Llamamos a unir, no a dividir, a sumar, no a restar, a dialogar, no a confrontar, a respetar, no a imponer”, puntualizó.

Solidaridad de Cuba en medio de la pandemia

Durante el discurso, el presidente Díaz-Canel destacó el trabajo de Cuba, en medio de la pandemia del covid-19, pese al bloqueo y las medidas coercitivas que pesan sobre la isla por más de 60 años.

«Hoy ratificamos nuestra disposición de las capacidades de la alianza, con buenos resultados. Esos avances son la prueba de que cuba no se detiene a pesar del hostigamiento político y comunicacional contra nuestro país», señaló.

Repudió el recrudecimiento de las sanciones en medio de la pandemia. «Hasta el oxígeno nos lo negaron», sentenció.