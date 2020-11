Director de Carabineros renuncia tras agresión contra menores de edad

El cuestionado jefe de la Policía chilena, Mario Rozas, renunció este jueves después de que dos menores de edad resultaran heridos de bala en un operativo policial, un hecho que causó repudio generalizado y se sumó a una serie de denuncias por abusos policiales en el país, reseña AFP.

“En la mañana de hoy (jueves) el general director de Carabineros, Mario Rozas, me ha presentado su renuncia al cargo, y me ha dado sus razones y sus argumentos; yo comparto las razones y argumentos y en consecuencia he aceptado su renuncia”, dijo el presidente Sebastián Piñera, en un mensaje en el palacio de Gobierno.

Rozas, cuya renuncia había sido pedida por la oposición desde hace meses tras denuncias de violaciones a los derechos humanos en el marco de la represión a las recientes protestas sociales, dejó el cargo tras el grave incidente ocurrido el miércoles en una residencia del Servicio Nacional de Menores (Sename) de Talcahuano (sur).

En ese lugar, agentes policiales hirieron de bala en sus piernas a dos menores, de 17 y 14 años, tras ser llamados para controlar a un niño que se había “descompensado”.

De acuerdo a la versión policial, los agentes abrieron fuego luego de que fueran atacados con piedras y palos.

Las imágenes de los dos niños en el suelo, llorando y heridos, causaron el repudio generalizado y causaron la salida de Rozas, a quien hace sólo una semana Piñera había ratificado en su puesto.

La defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, afirmó que los policías “de manera absolutamente injustificada y desmedida” utilizaron sus armas de fuego y causaron lesiones a los menores.

“Esta situación es una manifestación más del horror que representa la violencia estatal ejercida por quienes teniendo el deber de proteger a los niños, niñas y adolescentes, en definitiva les atacan de manera injustificada e indebida”, agregó Muñoz.

El hecho también fue condenado por Unicef Chile, la agencia de Naciones Unidas especializada en infancia: “Ninguna situación justifica que Carabineros haga uso de armas de fuego para contener incidentes que involucran a menores de edad, especialmente si se encuentran bajo la protección del Estado”, señalaron.

En reemplazo de Rozas, fue nombrado el segundo al mando de la Policía, el general Ricardo Yáñez.