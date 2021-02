Elecciones en Ecuador: ¿Qué se juega el país meridional y Suramérica?

Este 7 de febrero los ecuatorianos elegirán a los parlamentarios y al futuro Presidente de esta nación, proceso que mantiene en vilo a los Gobiernos de suramérica en medio de la confontación que se vive en una región fragmentada.

Para este proceso electoral al cual están convocados 13,1 millones de personas, se presentan 16 aspirantes a dirigir las riendas de esta nación, pero como es la constante en toda la región, las perspectivas reales de triunfo se circunscriben a dos candidatos; el progresista Andrés Arauz y el derechista Guillermo Lasso.

Ante este nuevo escenario los Gobiernos suramericanos se mantienen a la expectativa ante esta elección que es vista como una nueva batalla entre dos visiones políticas en pugna por el control político de la región.

Andrés Arauz: rostro del correísmo

Arauz no ha ocultado su admiración por el expresidente Correa / Foto EFE.

Andrés Arauz Galarza es un economista quiteño de 35 años, profesión que comparte con el expresidente Rafael Correa, de quien fue ministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano, así como de Cultura y Parimonio.

También fue asesor en Política Financiera del Ministerio de Coordinación de la Política Económica (2007-2009) y parte del equipo del Banco Central de la nación ecuatoriana, alcanzando el cargo de director general entre 2011 y 2013.

“Es un joven brillante. Ya tenemos varios días en los que Arauz es candidato y es una revelación. Cada vez que le dan espacio en una entrevista en televisión nacional aumenta el apoyo”, ha dicho Correa al ser interrogado sobre Arauz.

Por su parte el candidato de Unión por la Esperanza (Unes), no ha ocultado su admiración por el expresidente ecuatoriano al punto de señalar que Correa “será uno de mis principales asesores”.

“Quién no quisiera contar con su experiencia, su criterio, su visión, su praxis en la administración pública”, dijo este economista que al igual que Correa desarrolló la mayor parte de sus estudios superiores en Estados Unidos, donde es Bachelor of Science en Economía y Matemáticas por la Universidad de Michigan.

Pese a estas palabras por parte de ambos, donde se manifiestan confianza y lealtad, sobre Arauz recae la sombra de la traición vivida por Correa con el actual presidente Lenin Moreno, quien tras llegar al poder de la mano del exmandatario dio un viraje hacia la derecha que comenzó con el encarcelamiento del vicepresidente y fiel defensor de la llamada Revolución Ciudadana, Jorge Glas y que tuvo su ápice con la solicitud de encarcelamiento de su antecesor y antiguo aliado político.

La inversión social con un plan de ayuda económica directa de 1.000 dólares para un millón de familas vulnerables en la nación ecuatoriana, un plan de obras públicas con los gobiernos locales, un plan de apoyo al sector privado para crear 400 mil empleos y 3.000 millones en créditos para emprendiemientos y productores, son la principal propuesta de Arauz quien apuesta por la retoma del camino progresista marcado por Rafael Correa.

Guillermo Lasso: símbolo del neoliberalismo

Candidato Guillermo Lasso ha prometido reducir el gasto público y luchar contra la corrupción / Foto: EFE

30 años mayor que su contendor, Guillermo Lasso es uno de los principales socios del Banco de Guayaquil, del cual fue presidente ejecutivo. Su pasado está vinculado a escándalos de corrupción como es el caso de un préstamo al Banco Continental en 1997, por el cual fue ordenada su aprehensión por parte del entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Solórzano, sentencia que logró evadir gracias a un sobreseimiento de la causa.

Este banquero que ha visto frustrada su aspiración de alcanzar la presidencia de Ecuador en dos oportunidades (2013 y 2017), en el pasado ostentó el cargo de Ministro de Economía en el Gobierno de Jamil Mahuad, administración durante la cual se suscitó la crisis bancaria de 1999, donde la cartera dirigida por Lasso, en condición de “superministro”, puso en marcha un plan de rescate de los bancos y para obtener el capital necesario, se procedió a reducir el gasto social y elevar los costos de los servicios, medidas que provocaron una explosión social que culminó con el derrocamiento de Mahuad en enero de 2000. Lasso solo ocupó el cargo por un mes y cinco días.

“Tengo 50 años de experiencia como administrador y sé despejar obstáculos”, ha dicho Lasso quien además de lo anteriormente señalado, es uno de los empresarios latinoamericanos cuyo nombre figura en el escándalo de los “Panamá papers”, donde aparece asociado a 49 empresas offshore que le permitieron acumular una riqueza de 30 millones de dólares entre los años 1999 y 2000.

Déficit fiscal cero, lucha contra la corrupción y una estrategia dual de reducción del gasto y aumento de los ingresos mediante el incremento de la producción petrolera y la eficiencia en el manejo de los recursos mineros, han sido la bandera expuesta por Lasso en esta nueva contienda donde aspira obtener el triunfo que le permita acceder a la máxima magistratura ecuatoriana.

“Él (Lasso) nunca hizo lo que ahora quiere desde la visión de candidato, como el ofreciemiento de créditos al 1% y su banco es uno de los bancos que cobra sus créditos más altos que cualquier otro banco. Además la gente se da cuenta que es un engaño y hasta los otros banqueros dicen que es imposible que se den créditos al 1% porque tienen que pagar costos de administración, es decir, hay una actitud completa de demagogia de este señor que está ofreciendo un salario mínimo de 500 dólares cuando hasta hace poco la bancada de su partido en la Asamblea se oponía a que se incrementara tan solo un dólar del salario mínimo”, explicó el abogado, profesor universitario, exdirector del Instituto de Altos Estudios del Ecuador y militante del Unes, Eduardo Puente, entrevistado por Últimas Noticias.

¿Qué dicen las encuestas?

Para ser electo presidente en Ecuador en primera vuelta se requiere alcanzar 40% de los votos o en su defecto lograr un ventaja de 10 puntos por encima de su competidor. De acuerdo a las encuestas Lasso luce con altas probabilidades de ser derrotado por tercera vez, debido a que Arauz aparece favorito, pero de cumplirse el pronóstico de las encuestadoras habrá una segunda vuelta.

De a cuerdo a publicación del diario La República de la nación meridional, de 10 encuestadoras citadas nueve dan por vencedor a Arauz, siendo cinco las que aseguran que todo se definirá en primera vuelta con la victoria de Arauz, mientras cuatro prevén la victoria por un margen menor al 10% que llevaría a una segunda vuelta y solo una, Cedatos, da por vencedor en primera vuelta a Lasso.

“De los datos fríos en este momento hay entre un 7% y un 8% de diferencia, no alcanza los 10 puntos necesarios para ganar en primera vuelta, pero hay un elemento que a mi también me causa mucha expectativa y es que hay un voto oculto, porque acá hay mucha gente que cuando le preguntan por quién van a votar, ellos dicen que no saben o que van a anular, pero es un voto vergonzante que se va a manifestar ese día, es decir, hay mucha gente que dice que no va a votar, pero nosotros estamos seguros que va a votar por Arauz”, explicó Puente.

Pero este escenario, fundamentado en las encuestadoras podría ser derrumbado por la realidad tal y como acontenció en Bolivia donde todos los sondeos señalaban como segura una segunda vuelta electoral ante la imposibilidad por parte del hoy presidente Luis Arce de superar por diez puntos a su contendor Carlos Mesa, pespectivas que quedaron enterradas por el 54,76% que obtuvo el candidato del MAS, frente al 29,20% del candidato de la derecha que algunas encuestas daban como victorioso con un mínimo margen.

Dudas sobre el CNE

El CNE ecuatoriano es el órgano encargado de velar por la pulcritud y transparencia del proceso / Foto. EFE

Esta contienda electoral ha tenido entre sus protagonistas al Consejo Nacional Electoral (CNE) de esta nación, sobre el cuál han recaído acusaciones debido a sus acciones dirigidas principalmente a boicotear la presencia de la facción progresista dentro de este proceso.

Tal es el caso de las constantes negativas al registro del partido de Arauz que llegó a tribunales o más recientemente la prohibición de la utilización de la imagen del expresidente Rafael Correa en la campaña, a lo que se sumaron los rumores sobre la posible suspensión de las elecciones que coincidieron con el viaje del presidente actual Lenin Moreno a Estados Unidos, donde sostuvo una reunión con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien ha sido cuestionado por su rol en el golpe de Estado en Bolivia contra Evo Morales, a través de un impreciso informe de la misión electoral que afirmó que se había cometido un fraude.

“Creo que ha sido un proceso que no se ha visto antes aquí en el país por la serie de desorganización e improvisaciones que se han dado en el CNE y una serie de cuestionamientos en contra de la candidatura de Andrés Arauz, lo que implica que había un deseo expreso de evitar y de impedir que participe Arauz, pero todo esos intentos finalmente no lograron su objetivo porque eran intentos burdos de tratar de sacar de la contienda a Andrés Aarauz, lo hicieron evitando o prohibiendo que la imagen del propio del presidente Correa fuera utilizada y eso, nos parece a nosotros, que lejos de producir los efectos que ellos buscaban, produjo el efecto contrario porque la gente se animó más por la candidatura de Arauz”, aseguró el abogado ecuatoriano.

Toda esta ambivalencia que ha signado las decisiones del máximo órgano electoral y la evidente guerra contra la candidatura de Arauz, ha despertado en los progresistas ecuatorianos la sombra del fraude, para lo cual han decidido emprender acciones para garantizar la pulcritud del proceso de votación.

“Se están formando brigadas para que el día de las elecciones estén en las juntas electorales como delegados de Unes que es una coalición de partidos políticos y movimientos sociales. No se pueden cubrir todas las juntas, eso también es cierto, y el candidato de la derecha también está nombrando delegados, pero tampoco es que va a alcanzar a cubrir todas las juntas. Unes tiene mayor cobertura, pero la idea es que cada ciudadano defienda su voto”, excplicó Puente.

Suramérica a la expectativa

Después de la denominada “década dorada” de América del Sur, donde una mayoría de Gobiernos progresistas dominó el ámbito político suramericano dando nacimiento a diversos organismos de articulación política, social y económica como la Unasur, se vino una ola de gobernantes de derecha que dieron al traste con estas iniciativas y unieron fuerzas para junto a Estados Unidos librar un ataque frontal contra Venezuela a través de organizaciones como el “Grupo de Lima”.

Pero la salida de Mauricio Macri en Argentina, el reciente triunfo de Luis Arce en Bolivia, ha elevado las expectativas sobre las elecciones ecuatorianas donde ambos bandos ven la posibilidad de ganar o perder a un aliado político en un año, donde además de Ecuador, acudirán a las urnas para elegir a sus presidentes Perú (abril) y Chile (noviembre).

Es así como para el progresismo una victoria de Arauz significaría la ratificación del resurgimiento de una ola de gobiernos con visión distanciada de Washington, mientras que para la derecha la conquista de la presidencia por parte de Lasso significaría un importante triunfo para una opción política que parece debilitada en la región como consecuencia de sus equívocas gestiones locales que provocan el descontento social reduciendo sus posibilidades de mantenerse en el poder.

Todo este escenario de incertidumbre política podría ser despejada por los ecuatorianos el venidero 7 de febrero, aunque todo apunta que el capítulo final de esta historia podría conocerse a finales de marzo en una segunda vuelta electoral, donde el país de la mitad del mundo definirá de qué lado de la línea quiere estar los próximos cuatro años.

“El Ecuador va a hacer sin duda alguna la Bolivia del 2021, estamos listos y dispuestos a luchar por conseguir que el país se encamine en función de un proyecto de un Estados Social, y de unidad latinoamericana que se vio truncada por la traición y la felonía del actual presidente. Yo tengo confianza en mi país, en mi gente, sé que hay un espíritu de rebeldía”, sentenció el militante de Unes, Eduardo Puente.

Todo este escenario de conflictividad donde de un lado se ubican Brasil, Chile, Colombia Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay, y del otro Argentina, Bolivia y Venezuela, ponen a la elección ecuatoriana en el radar de ambos bloques, que en cada elección ven la oportunidad para ganar o perder a un aliado en la batalla que se libra en el tablero político de suramericano.