Élites demócratas no quieren a Biden como candidato y éste se defiende

Un número cada vez mayor de demócratas quiere que todos sus copartidarios, desde los Obama hasta los representantes del Congreso, le rueguen a Joe Biden que retire su candidatura a la presidencia antes de este viernes, reporta Axios.

En medio de crecientes preocupaciones sobre la viabilidad del mandatario estadounidense, los medios este domingo informaron que hasta diez demócratas de alto rango discutieron la posibilidad de que Biden se retire de la campaña electoral debido a la incapacidad de derrotar a Donald Trump. “Todos aquellos que no se llaman Biden”, o que no reciben dinero del presidente, reconocen “el profundo hoyo en el que se encuentra”, afirmó un demócrata que lleva tiempo hablando con funcionarios electos.

Si bien se destaca que solo cinco de los 213 demócratas de la Cámara de Representantes han pedido que Biden abandone la carrera a la presidencia, según senadores estadounidenses “está claro que muchos están a punto de hablar o firmar cartas para decirle a Biden que todo debe terminar”.

Tras el primer debate presidencial del pasado 27 de junio, que fue calificado de fracaso para el Partido Demócrata, Biden confesó en una entrevista a la cadena ABC que “tuvo una mala noche” y que estaba agotado, lo que determinó su actuación a lo largo de la intervención.

Sin embargo, la justificación del presidente de EE.UU. no logró calmar las preocupaciones de los votantes y funcionarios demócratas, no solo sobre sus perspectivas de ganar a Trump, sino también acerca de si será capaz de gobernar cuatro años más. Funcionarios del Partido Demócrata subrayan que “no hay nada que pueda hacer para revertir el daño, o sea, su envejecimiento”.

“El mejor candidato”

Joe Biden se considera el mejor candidato demócrata y no tiene intención de retirarse de la carrera presidencial en contra de la opinión de las élites, ha declarado este lunes el actual mandatario estadounidense en una entrevista con la cadena MSNBC.

“La conclusión es que no nos vamos a ninguna parte. Yo no me voy a ninguna parte. No me presentaría si no creyera absolutamente que soy el mejor candidato para vencer a Donald Trump en 2024”, afirmó Biden.

El actual inquilino de la Casa Blanca también advirtió a las élites del Partido Demócrata, entre las que en las últimas semanas se ha hablado cada vez más de la necesidad de sustituir a Biden por otro candidato. “Me siento muy frustrado por las élites, […] por las élites del partido que ‘saben mucho más’. Si alguno de ellos cree que no debo presentarme, que se presente contra mí. Adelante, desafíenme en la convención”, avisó Biden.

Asimismo, envió este lunes una carta a los demócratas del Congreso en la que afirma que está “firmemente comprometido” a seguir participando en la carrera presidencial. “Es hora de unirnos, avanzar como un partido unificado y derrotar a Donald Trump”, reza el texto que acompaña la carta en la cuenta de X de Biden.

Anteriormente, los medios informaron que una decena de altos cargos demócratas están intentando convencer a Joe Biden de que abandone la carrera. Entre ellos hay congresistas de estados como Nueva York y California, así como altos cargos de comités de la Cámara de Representantes.