Embajador ruso desmiente a EEUU sobre planes de invasión a Ucrania

El embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatoli Antónov, rechazó este domingo las continuas acusaciones a su país de que prevé un ataque contra Ucrania, un supuesto que solo hace escalar las tensiones, a juicio de Moscú, reseñan agencias.

Durante una entrevista concedida al programa Face the Nation de la cadena de televisión CBS News, el diplomático aclaró que su intención no era participar en discusión alguna solo expresar “nuestra posición y empezaré por lo básico. No hay ninguna invasión y no hay tales planes”.

Antónov recordó que «Rusia declaró públicamente su disposición de continuar los esfuerzos diplomáticos para resolver todas las cuestiones pendientes».

“Por cierto (…). Cada Estado tiene derecho a proteger sus límites y fronteras”, enfatizó al insistir que “la Federación Rusa, los Estados Unidos, así como cualquier estado, tiene ese derecho. No es una excepción. Las tropas rusas están en territorio ruso soberano. No amenazamos a nadie”.

El representante de la nación euroasiática preguntó por qué otros países tratan de imponerle al suyo sus decisiones, “dónde desplegar nuestras tropas y cuántas en nuestro propio territorio”.

“¿Se imaginan que Rusia imponga a Estados Unidos no desplegar sus fuerzas en Florida o en San Francisco?”, puntualizó y recordó que Washington tiene un gran despliegue de bases militares en el mundo.

Medios de prensa publicaron este domingo que el presidente Joe Biden estaría dispuesto a reunirse con su homólogo ruso, Vladimir Putin, “si con ello se evita una guerra en Ucrania”, según dijo el secretario de Estado, Antony Blinken, señala Prensa Latina.

El jefe de la diplomacia estadounidense comentó a la CNN la misma matriz de opinión que propagan sobre el ataque ruso a Ucrania y «todo lo que estamos viendo sugiere que esto es muy serio, que estamos al borde de una invasión».

El diario Politico llegó a anunciar que sería “después del 20 de febrero”, la fecha probable para que se desate el conflicto bélico, aunque ese mismo medio de comunicación dio el 16 del propio mes como el día cero, citando supuestas fuentes de alto nivel.

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, tildó ese despliegue noticioso de Occidente sobre la “guerra fantasma” contra Ucrania de “terrorismo informativo”.

Por su parte, algunos analistas son del criterio que el tema Estados Unidos-Rusia-Ucrania es apenas una cortina de humo que esconde los múltiples problemas por los que atraviesa la administración Biden.

En noviembre serán las elecciones de mitad de mandato y los demócratas podrían perder el control en ambas cámaras del Congreso si los votantes plasman en las urnas su frustración por el aumento de la inflación, la persistente pandemia de Covid-19 y promesas de campaña aún incumplidas por el gobernante demócrata.