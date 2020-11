En fotos: Así recibió el pueblo boliviano a Evo Morales

El líder indígena y ex presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, regresó triunfal un año después de que recibiera un golpe de Estado por parte de factores de la derecha de ese país, auspiciado por intereses extranjeros y avalado por organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA).

El mandatario fue recibido por organizaciones indígenas, mineros, trabajadores de diferentes sectores y el pueblo en general. “No dudaba que iba a volver, no sabía que iba a ser tan pronto”.

“Es algo tan histórico y tan inédito, gracias a la unidad del pueblo boliviano y de muchas autoridades y exautoridades del mundo” dijo Morales en su discurso.

“El 11 de noviembre del año pasado salí para salvar la vida, ahora volveré con vida a Chimoré (Cochabamba)”.

El presidente argentino Alberto Fernández dijo que se alegra de devolver a Evo Morales sano y salvo a su patria. “Nos alegra que nuestro querido compañero y hermano Evo Morales regrese a su patria, de la que nunca debería haber salido y nunca debería haber sido maltratado como fue”.

El ex mandatario dio su agradecimiento al pueblo y gobierno argentino por acogerlo durante su exilio. “Esto es algo que nunca vamos a olvidar, me sentí como en casa, parte de mi vida queda en Argentina. No me sentí abandonado”, dijo.

Grupos de mineros organizados celebraron el retorno del líder indígena tras un año de su salida forzada del poder.

Con carteles de diferentes organizaciones populares recibieron al ex presidente boliviano.

Fotos AFP y EFE