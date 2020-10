En Vaticano reina un silencio sepulcral sobre declaraciones del Papa

Se suponía que el estreno mundial de un documental sobre el Papa Francisco había sido un punto brillante para un papado encerrado por una pandemia y asediado por un escándalo de corrupción, recordando los días de gloria de Francisco viajando por el mundo para bendecir a los oprimidos.

Pero el lanzamiento de la alfombra roja de «Francesco» ha sido todo menos brillante, con evidencia de que el Vaticano censuró al Papa el año pasado al eliminar su respaldo a las uniones civiles entre personas del mismo sexo de una entrevista, solo para que las imágenes resurjan en la nueva película.

Un documental, con el título «Francesco», presentado el miércoles en la Fiesta del Cine de Roma, el papa defendió el derecho de las parejas homosexuales, «hijos de Dios», a vivir en el seno de una unión civil que les proteja legalmente.

«Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil, tienen derecho a estar cubiertos legalmente», explica el papa hablando en español en el documental realizado por el estadounidense de origen ruso Evgeny Afineevsky.

Aparte de la tormenta de fuego que crearon los comentarios, el fiasco de «Francesco» ha puesto de relieve las heridas de comunicación a menudo autoinfligidas del Vaticano y la voluntad de Francisco de impulsar su propia agenda, incluso a expensas de alimentar el rechazo de los católicos conservadores.

Ese retroceso fue rápido y provino de rincones predecibles: el cardenal Raymond Burke, el némesis frecuente de Francisco en cuestiones de doctrina, dijo que los comentarios del Papa carecían de cualquier «peso magisterial». Pero en un comunicado, Burke expresó su preocupación de que tales opiniones personales provenientes del Papa «generen un gran desconcierto y causen confusión y error entre los fieles católicos».

Mutis

El Vaticano se ha negado a comentar e impuso una especie de apagón mediático sobre el asunto. Ninguno de los medios internos del Vaticano ha informado sobre la cita cortada, y el viernes el diario Il Fatto Quotidiano citó un correo electrónico de un miembro del personal del Ministerio de Comunicaciones del Vaticano a otro personal diciendo que no habría ningún comentario, pero que “están en marcha para hacer frente a la actual crisis de los medios «.

No era la primera vez que la oficina de comunicaciones del Vaticano entraba en crisis por imágenes aparentemente manipuladas. En 2018, Francisco despidió al primer jefe de la oficina, monseñor Dario Vigano, después de que describió erróneamente una carta privada del Papa retirado Benedicto XVI, luego hizo que una foto de la misma se manipulara digitalmente y se enviara a los medios de comunicación.

En ambos casos, los periodistas, que deben seguir las reglas del Vaticano para aceptar material de archivo de eventos cubiertos exclusivamente por cámaras del Vaticano, fueron engañados al asumir que la Santa Sede acataría la ética periodística tradicional y les proporcionaría imágenes inalteradas.

Desde su elección en 2013, el papa Francisco ha adoptado un tono más tolerante hacia los homosexuales, sobre todo después de que lanzó su famosa frase «¿Quién soy yo para juzgar?» y haber recibido en varias ocasiones en el Vaticano a parejas homosexuales, provocando la ira del ala más conservadora de la Iglesia.

Derechos a las parejas homosexuales

A principios de este año, Costa Rica se convirtió en el sexto país de América Latina en permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ecuador lo legalizó el año pasado y Panamá se encuentra ahora en medio de un acalorado debate sobre el tema. También está permitido en algunas partes de México, así como en Brasil, Argentina, Colombia y Uruguay.

El último impulso ha sido realizado en parte por una opinión emitida en enero de 2018 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dijo que los 25 países que firmaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos tenían que garantizar que todos los derechos disponibles para las parejas heterosexuales también se extendieran a las parejas homosexuales.

La Iglesia Católica, sin embargo, ha luchado contra estos cambios. Cuando Francisco se desempeñaba como arzobispo de Buenos Aires, respaldó las uniones civiles para parejas homosexuales como alternativa a los matrimonios entre personas del mismo sexo

En México, los comentarios del pontífice fueron condenados por sectores conservadores y elogiados por líderes eclesiásticos más liberales.

«Las conferencias episcopales han quedado atónitas», dijo Hugo Valdemar, ex portavoz de la arquidiócesis de la Ciudad de México, cercano al cardenal emérito Norberto Rivera, uno de los líderes eclesiásticos más conservadores de México. «Creo que va a haber un ominoso silencio de algunos y aplausos de los más liberales».

Los comentarios del Papa Francisco van en contra de todas las enseñanzas del Papa Juan Pablo II y del Papa Benedicto XVI y «eso es lo desconcertante», dijo Valdemar. «Aunque no es un documento oficial, es una opinión que el Papa no puede permitirse porque no es un monarca con autoridad absoluta, debe actuar dentro del marco de la doctrina de la iglesia».

Valdemar dijo que los comentarios profundizarían el cisma que ya divide a la iglesia. «Esto les dará a todos los enemigos del Papa las armas para atacarlo», dijo.

En el extremo liberal del espectro de la iglesia en México, el obispo de Saltillo, Raúl Vera, celebró los comentarios del Papa como un soplo de aire fresco.

“Me hace muy feliz que se abra una nueva puerta en la iglesia para personas que aún no tienen un lugar en ella porque Dios va a preguntar por ellos”, dijo Vera, de 75 años, y agregó que quienes Sugiero que los comentarios de Francis fueron mal interpretados, simplemente no quiero escuchar el mensaje.

Monseñor Daniel Fernández Torres, obispo de Arecibo en Puerto Rico, rechazó los comentarios del Papa Francisco, diciendo que «no pueden cambiar la doctrina de la Iglesia Católica o ir en contra de ella». Dijo que continuaría siguiendo los textos publicados bajo el Papa Juan Pablo II que decían que el respeto de la iglesia por los homosexuales no puede conducir de ninguna manera a la aprobación del comportamiento homosexual.

En La Paz, Bolivia, el activista por los derechos de los homosexuales David Aruquipa, quien ha estado luchando en los tribunales durante 11 años por el reconocimiento legal de su relación con su pareja, se animó con las palabras del Papa.

“Para los que buscamos el reconocimiento, creo que ha sido muy pertinente la legalización de las uniones civiles para que cualquier pareja y familia de personas del mismo sexo tenga derechos civiles”, dijo Aruquipa.

Más reacciones

En todo el mundo, los comentarios del Papa Francisco que respaldan las uniones civiles entre personas del mismo sexo fueron recibidos por algunos como un estímulo para una lucha en avance y otros los condenaron como una desviación trascendental de la doctrina de la iglesia.

En Filipinas, los funcionarios vieron el potencial de cambio político a raíz de las palabras del Papa. En Zimbabue, los activistas por la igualdad de derechos aplaudieron la medida, pero dudan que traiga un cambio rápido en un país donde la discriminación contra la comunidad LGBT sigue siendo generalizada.

En ningún lugar hubo una reacción más dividida que en América Latina, donde la Iglesia Católica Romana sigue siendo influyente y donde algunos países han legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo en los últimos años debido a las objeciones de la Iglesia.

En la Plaza San Pedro en el vaticano, las declaraciones del papa Francisco a favor de los homosexuales fueron bien recibidas por los pocos turistas y peregrinos presentes, pese a que algunos obispos temen que esas uniones amenacen al matrimonio tradicional.

«Ha sido muy valiente como papa, muy positivo», aseguró a la AFP Mikael Miodrag, de 21 años, y su novio André Amaral, de 23, una pareja franco-brasileña.

Los dos esperan un cambio de mentalidad entre los católicos gracias a la apertura del papa hacia los homosexuales.

«Hasta los católicos más conservadores pueden tener una visión más abierta sobre la homosexualidad», agregó André.

De las manipulaciones del Vaticano

Casualmente, fue Vigano quien presentó por primera vez un lanzamiento para un documental sobre Francis de Afineevsky, quien fue nominado al Oscar por su documental de 2015 «Winter on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom», que inauguró el Festival de Cine de Venecia ese año.

En una entrevista el 14 de octubre con The Associated Press, Afineevsky dijo que le había pedido al director del festival de Venecia, Alberto Barbera, que lo ayudara a abrirse camino con el Vaticano, y que Barbera le había enviado un correo electrónico de presentación de Vigano a fines de 2017.

Afineevsky dijo que Vigano, un conocido cinéfilo, ya estaba familiarizado con su trabajo y estaba abierto a la idea.

“Pero él dijo, ‘Ve. Comienzo. Hazlo. No te prometo nada. Ya veremos ‘”, dijo Afineevsky.

Después de la destitución de Vigano, su reemplazo, Paolo Ruffini, mantuvo abierta la línea de comunicaciones, así como las puertas de los archivos de la televisión del Vaticano.

Afineevsky tenía un rango libre y los usó para contar la historia conmovedora del papado de siete años de Francisco, en gran parte a través de los ojos de las personas a las que impactó. Saliendo en medio de un escándalo de corrupción en el Vaticano que dominó los titulares italianos durante meses, la película proporcionó un perfil nostálgico de un papado una vez trotamundos que de alguna manera terminó con COVID-19.

Hacia la mitad de la película, Afineevsky relata la historia de Andrea Rubera, un católico gay casado que le escribió a Francisco pidiéndole consejo sobre cómo traer a la iglesia a sus tres hijos pequeños con su esposo.

Fue una pregunta angustiosa, dado que la Iglesia Católica enseña que las personas homosexuales deben ser tratadas con dignidad y respeto, pero que los actos homosexuales son «intrínsecamente desordenados». La iglesia también sostiene que el matrimonio es una unión indisoluble entre el hombre y la mujer y que, como resultado, el matrimonio entre homosexuales es inaceptable.

Al final, Rubera relata cómo Francisco lo instó a acercarse a su parroquia de manera transparente y criar a los niños en la fe, lo cual hizo. Después de que termina la anécdota, la película corta los comentarios de la unión civil de Francis en la entrevista de Televisa.

Si bien no estaba claro en el documental, Francisco simplemente estaba relatando su posición cuando era arzobispo de Buenos Aires: Luego, el ex cardenal Jorge Mario Bergoglio respaldó la extensión de las protecciones legales de unión civil a las parejas homosexuales como una alternativa a los movimientos para aprobar la misma. matrimonio sexual, al que se opuso firmemente.

Como cuenta el biógrafo de Francisco, Austen Ivereigh, en “El gran reformador”, Bergoglio había ministrado a muchos católicos homosexuales en Argentina. «Él conocía sus historias de rechazo por parte de sus familias», escribió Ivereigh, y les dijo a los activistas homosexuales que «favorecía los derechos de los homosexuales, así como el reconocimiento legal de las uniones civiles, a las que también podían acceder las parejas homosexuales».

La iglesia no puede aprobar la unión legal de los homosexuales

El problema para el Papa es un documento de 2003 de la oficina de doctrina del Vaticano, que establece que el respeto de la iglesia por las personas homosexuales «no puede conducir de ninguna manera a la aprobación del comportamiento homosexual o al reconocimiento legal de las uniones homosexuales».

Ese documento se emitió después de que Roma criticara a Bergoglio por negarse a hablar enérgicamente cuando Buenos Aires extendió la protección de las uniones civiles a las parejas homosexuales en la región capital en 2002, escribió Ivereigh.

Como Papa, Francisco nunca se había manifestado públicamente a favor de las protecciones legales para las uniones civiles, y tampoco ningún pontífice antes que él lo había hecho.

De hecho, lo más cerca que había estado Francisco antes, una entrevista de 2014 con el Corriere della Sera en la que habló en términos generales sobre la necesidad de evaluar dicha legislación, fue seguida de una aclaración al día siguiente por parte de un enlace de medios del Vaticano.

El reverendo James Martin, uno de los principales defensores sacerdotales de los católicos LGBT, dijo que la controversia sobre los comentarios del Papa al final sería útil.

“La intriga sobre el origen del video y la reacción explosiva al apoyo continuo del Papa a las personas LGBT hacen que las palabras del Papa parezcan más peligrosas y, por lo tanto, más poderosas”, dijo.