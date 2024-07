Fallo masivo de Microsoft provocó caída de sistemas en el mundo

Sistemas informáticos de todo el mundo han presentado este viernes una caída por un fallo masivo de Microsoft, afectando los servicios de numerosas empresas.

Entre los servicios afectados globalmente por esta situación están los de bancos, medios de comunicación, operadores ferroviarios, aeropuertos, aerolíneas, entre otros.

Expertos en seguridad citados por medios internacionales han calificado este fallo como “la mayor interrupción de tecnología de la información de la historia”.

We're investigating an issue impacting users ability to access various Microsoft 365 apps and services. More info posted in the admin center under MO821132 and on https://t.co/W5Y8dAkjMk

Ante esta situación, Microsoft publicó varios mensajes en su cuenta de la red social X para informar a los usuarios sobre el proceso para solucionar el error del sistema operativo.

“Estamos investigando un problema que afecta la capacidad de los usuarios para acceder a varias aplicaciones y servicios de Microsoft 365. Estamos trabajando para redirigir el tráfico afectado a sistemas alternativos para aliviar el impacto de una manera más conveniente”, indicó.

Posteriormente, confirmó que sus servicios han experimentando mejoras “mientras continuamos tomando medidas de mitigación”.

“La causa subyacente se ha solucionado; sin embargo, el impacto residual continúa afectando algunas a aplicaciones y servicios de Microsoft 365”, comentó la empresa.

(Cont…) To fix this, users may restore their Windows 365 Cloud PC to a known good state prior to the release of the update (July 19, 2024) as documented here:

Enterprise – https://t.co/uMhgKSTlb0

Business – https://t.co/UnsNVOHBM3