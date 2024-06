Gobierno de Colombia se desmarca de mercenarios que pelean en Ucrania

La Cancillería de Colombia se ha pronunciado sobre la situación de los mercenarios colombianos que optan por ir a la guerra contra Rusia, después de que saliera a la luz el caso de Miguel Ángel Cárdenas Montilla, que combatió en las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania y recientemente se rindió en Donbass.

La entidad reiteró a través de un comunicado, publicado este viernes, que el Gobierno colombiano “no promueve ni facilita” este tipo de vinculación con el Ejército de Ucrania y recalcó que la presencia de estos mercenarios responde a “decisiones de tipo personal completamente voluntarias e individuales”.

Se estima que al menos 51 colombianos, la mayoría policías y exmilitares, han muerto en combate tras llegar a Ucrania en calidad de mercenarios, desde que empezó el conflicto con Rusia, seducidos por los salarios que Kiev les promete.

En el comunicado, el ministerio también anunció que, desde el 24 de febrero de 2022, se han atendido cerca de 300 solicitudes de colombianos que deseaban salir de Ucrania y que “fueron evacuados oportunamente”, mientras que los connacionales que se han visto afectados por la guerra “han recibido la asistencia consular requerida”.

Finalmente, se advirtió a los ciudadanos que se decidan a aceptar ofertas en Ucrania que “la situación actual en ese país representa un riesgo para la vida, incluso para aquellos con experiencia militar”.

“Ucrania nos engañó”: la historia del mercenario colombiano rendido

El ciudadano colombiano Ángel Cárdenas Montilla, que combatió en las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania y recientemente se rindió en Donbass, no aconseja a sus compatriotas que vayan a luchar del lado de Kiev, según lo afirma en un video difundido este jueves por el Ministerio de Defensa de Rusia.

“Ucrania nos mintió”, denunció Cárdenas, agregando que inicialmente les habían asegurado que su tarea sería vigilar un edificio, pero resulta que les enviaron a la línea de fuego. Al ser preguntado si es consciente de que fue usado por Kiev como “carne de cañon”, el prisionero afirmó que “sí, 100 %”. Además, dijo que los otros nueve colombianos que estaban en su grupo han muerto.

Ángel relató que había llegado a Ucrania tras ver un anuncio en la red social TikTok, pero ni siquiera le pagaron “el primer sueldo”. Reveló que en Colombia trabajaba de policía, pero no tenía experiencia militar de combate.

Pese a ello, el entrenamiento militar antes de su participación en los combates duró menos de una semana y solo les enseñaron cómo “disparar en el polígono, lanzar granadas y hacer algo básico como hacer una avanzada”, contó.

Asimismo, Cárdenas señaló que los extranjeros no tenían “mucho contacto” con los soldados ucranianos, que les hacían esperar en “un sótano” y no les “dejaban salir”. “Ellos hablaban duro, pero no entendía nada”, añadió.

Así, el colombiano, que tiene cuatro hijos, dijo que se rindió por su propia cuenta porque su familia le “espera” y no quería morir. “Prefiero estar con mi familia que lo todo en mi vida”, aseveró.