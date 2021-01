Gobierno de Duque recibe duras críticas de HRW

La ONG Human Rights Watch (HRW) criticó duramente al gobierno de Iván Duque en su informe sobre derechos humanos en el continente, en el cual Colombia tuvo un capítulo especial.

El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, aseguró que el gobierno del presidente Iván Duque no hace lo suficiente ante el aumento de asesinatos a defensores y líderes sociales

Vivanco destacó que ante las denuncias de abusos de derechos humanos, la respuesta del Gobierno siempre es militar, y no es suficiente “si no va acompañado de esfuerzos para fortalecer la justicia, el acceso a la justicia, si no hay presencia de la Fiscalía”.

“Sabemos que en estos territorios, en Colombia, uno levanta una piedra y sale un sicario y, si la Fiscalía está dedicada a identificar sicarios y capturarlos, son dos cosas distintas. Lo cual es valioso, pero insuficiente, sino se hacen esfuerzos para que las investigaciones apunten a las cabecillas”.

Señala el informe que el gobierno no ha tomado medidas suficientes para proteger a defensores de los derechos humanos, los periodistas, los líderes indígenas y afrocolombianos y otros activistas comunitarios que se enfrentan a amenazas de muerte y violencia generalizadas.

El año pasado en Colombia se registraron 66 masacres y 421 defensores de derechos humanos fueron asesinados. La mayoría de estos crímenes se encuentran impunes.

