Gran afluencia de votantes en Guayaquil abarcó cientos de metros

Las colas de votantes en Guayaquil, la segunda ciudad de Ecuador, se proyectan a lo largo de cientos de metros en un voto con gran afluencia que se ve retrasado por las restricciones de la pandemia del coronavirus y la apertura tardía de urnas.

“Estoy aquí desde las seis de la mañana, quería votar pronto para evitar las aglomeraciones, pero al final no se pudo”, dijo a EFE Mariana Cevallos, quien cerca de las siete y media aún hacía fila para ingresar a la Universidad Agraria, uno de los recintos más grandes del sur de Guayaquil.

Según la agencia los retrasos denunciados desde distintos colegios de la ciudad superaban en algunos casos las tres horas, una circunstancia que las autoridades electorales esperaban resolver en el transcurso de la jornada.

Apertura tardía

Parte del retraso se debió a que muchas de las unidades educativas o facultades universitarias asignadas como recintos electorales en el llamado “Puerto Principal”, no se abrieron a las 7:00 horas locales (12.00 GMT) sino una hora después, debido a la reiterada ausencia de los miembros de las mesas electorales, refiere EFE.

Una de las primeras figuras políticas en sufragar fue la alcaldesa de la ciudad, Cynthia Viteri, quien instó a los guayaquileños a regresar a sus casas “de inmediato”, una ves ejercido el voto. “No hay que quedarse en las calles comiendo ni paseando. Hay que ir a recibir los resultados en sus casas”, señaló Viteri.

Para estas elecciones, en la que los ecuatorianos eligen presidente, vicepresidente, 137 miembros de la Asamblea Nacional y cinco miembros del Parlamento Andino, la Alcaldía ha instalado tres grandes carpas con personal médico en la Universidad de Guayaquil, la Católica y la Agraria, indica el texto.

Además, agentes municipales controlaban los mercados y apoyaban a los policías en la tarea de dispersar aglomeraciones.

A media mañana también sufragó el exalcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano (PSC), Jaime Nebot, quien llegó sólo para demostrar que se puede venir a votar en orden y sin ningún peligro.

“No he hecho lo que en otras ocasiones. No hay amigos, no hay partidarios, aquí se debe actuar en solitario. No se puede dejar en manos de otros el destino del país”, señaló el político.