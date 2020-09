Guaidó antivacuna, el último en la lista con «grandes ideas»

Mientras la llegada de la pandemia del SARS-Cov-2 encendió las alarmas del mundo científico que se abocó a la búsqueda de mecanismos prácticos para evitar el contagio y la creación de una vacuna, algunos mandatarios y dirigentes de la extrema derecha se dedicaron a subestimar al nuevo coronavirus y lanzar «ideas» para la cura.

Pero a los mandatarios y dirigentes políticos se han sumado seguidores que incluyen artistas, quienes han decidido realizar concentraciones para manifestar su rechazo al uso de la mascarilla que catalogan como un «símbolo del control» de los Gobiernos y en algunos casos aseguran que el coronavirus es una «farsa».

Juan Guaidó, en plan de autoproclamado consejero es el último en la lista. He aquí un recorrido por los consejo disparatados:

Trump y las bondades del desinfectante

El primero en expresar sus opiniones con respecto a la pandemia fue el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en febrero de este año auguró que el fin de la pandemia llegaría en abril como consecuencia del verano.

“Mucha gente piensa que se va a ir en abril con el calor. A medida que el calor llegue. Normalmente, se irá en abril. Estamos, no obstante, estamos bien preparados”, afirmó durante en un acto en la Casa Blanca junto a gobernadores.

Llegado abril con 800 mil casos y más de 50 mil muertes a cuesta, el magnate ante el fallo de su pronóstico de extinción del virus, decidió en una rueda de prensa emitir recomendaciones para el tratamiento de los contagiados.

“Lo que veo es que el desinfectante, que mata [al virus] en un minuto –¡en un minuto!– igual hay una manera de hacer algo así inyectándolo en el interior, casi como una limpieza, porque como pueden ver, [el virus] penetra en los pulmones y tiene un efecto enorme. Sería interesante probarlo. Habrá que usar médicos para hacerlo, pero a mí me parece interesante”, dijo Trump, palabras que dejaron el saldo en las próximas 24 horas de no menos de 100 personas intoxicadas por ingerir desinfectantes caseros.

Bolsonaro y su gripezinha

Esta tendencia al pseudocientificismo que se viralizó entre dirigentes de la extrema derecha, tuvo como segundo paciente al presidente brasileño Jair Bolsonaro, que en medio de los crecientes contagios y las miles de muertes que el Covid-19 dejaba a su paso en Europa, sostuvo que solo se trataba de una «gripezinha».

«En mi caso particular, dada mi historia de atleta, si me infectara, no tendría que preocuparme. No sentiría más que un resfrío o una gripecita», dijo Bolsonaro en una conferencia oficial desde el Palacio del Planalto, el 24 de marzo.

Sobre la mortalidad del virus, el brasileño culpó a los medios de comunicación de «difundir la sensación de temor, teniendo como buque insignia el anuncio de un gran número de víctimas en Italia, un país con un gran número de personas mayores y con un clima totalmente diferente al nuestro».

A este discurso de subestimación Bolsonaro, que asegura haberse curado del covid-19 sin complicaciones, ha manifestado su negativa al uso de las mascarilla en Brasil que hoy suma más de 4,2 millones de casos y 130 mil muertes, siendo esta última cifra 364% superior al número de víctimas mortales registradas en la «vulnerable» Italia.

Duque lanza el «Coronaday»

En medio del confinamiento que habían implementados gobernadores y alcaldes como medida de protección de la población, el presidente colombiano Iván Duque decidió llevar a cabo la promoción de un día para «levantar la economía» con plan de «El día sin IVA» o «Coronaday» como fue bautizado por los colombianos.

“Primer día sin IVA es un paso para reactivación gradual de la economía. Los invito a usar medios electrónicos; pero si salen, cumplan protocolos: distanciamiento, uso de tapabocas, atender medidas de autoridades y comercios. Disciplina y autocuidado. Es responsabilidad de todos”, pidió.

Esto provocó que se generaran grandes aglomeraciones frente a comercios y centros comerciales que se tradujo en un posterior incremento de los casos, al punto de provocar que la tercera jornada prevista fuera suspendida por el Mandatario colombiano bajo el argumento de que «no íbamos a tener el mismo impacto que queremos de beneficio para todo el país».

Piñera expulsó al virus

Sumado a la cadena de errores que han hecho de Chile uno de los países con mayor número de contagios con 430 mil y una cifra de fallecidos que supera las 11 mil personas, el presidente Sebastian Piñera, decidió que la mejor opción era expulsar al virus.

«Yo le pido, como presidente de Chile, que nos deje tranquilos, que se vaya del país”, dijo dirigiéndose al nuevo coronavirus, al que se le acusa de haber provocado la salida del ministro de salud Jaime Mañalich, quien en los primeros días de la llegada de la pandemia a la nación austral cuestionó la pertinencia de la cuarentena considerando que se debería dejar circular en la población porque «¿qué pasa si este virus muta hacia una forma más benigna? ¿Qué pasa si muta y se pone buena persona?»

Transcurrido el tiempo y ante la negativa que tenía el covid-19 de volverse «buena persona», Mañalich decidió agregar una modificación a los parámetros implementados por los científicos y la Organización Mundial de la Salud (OMS), para llevar el conteo del efecto de la pandemia en las naciones, al decidirse a incorporar a los muertos como «pacientes recuperados».

“Tenemos 898 pacientes que ya han dejado de ser contagiantes, que no son una fuente de contagio para otros y los incluimos como recuperados. Estas son las personas que han cumplido 14 días de diagnóstico o que desgraciadamente han fallecido”, explicó en rueda de prensa donde ofrecía el parte del impacto del virus en este país.

Guaidó, el antivacuna

A estos mandatarios se sumó el autoproclamado Juan Guaidó, que en un esfuerzo por emular a sus aliados en la fracasada empresa insurreccional que desarrolla en Venezuela, decidió convertirse en parte del movimiento antivacunas al pedirle a los venezolanos no vacunarse.

“Invito a los venezolanos a no colocarse la vacuna del régimen. Que Maduro sea el primero en ponérsela. Le digo a todos los ciudadanos que no lo hagan», exhortó el autoproclamado en transmisión en vivo por su cuenta Instagram en respuesta a las acciones que emprende el Gobierno venezolano para tener acceso a las vacunas de Rusia, China y Cuba, para una vez certificadas, distribuirlas de manera gratuita entre la población.

Pero este historial que dan cuenta del conocimiento científico del liderazgo de la derecha continental y de su accionar ante amenazas a la supervivencia de la población, abarca sociedades del «primer mundo» como Alemania, España, Francia y otras naciones europeas donde el movimiento anti-mascarilla ha organizado protestas de miles de personas que son partidarias de la teoría de la inmunización del rebaño y en algunos casos dicen que el Covid-19 no éxiste.

A continuación otras opiniones esgrimidas por autoridades y artistas identificados con la derecha que han sido motivos de críticas por parte de los expertos y burlas en las redes sociales:

Perú – Ministra de Salud Pilar Mazzetti: “El asintomático contagia únicamente, en un porcentaje muy pequeño, cuando toca y cuando respira».

España – Miguel Bosé: «BILL GATES (…) en el pasado habló reiteradamente de más, sobre su proyecto de vacunas que portasen micro chips o nano bots, para obtener todo tipo de información de la población mundial (…) y una vez que activen la red 5G, clave en esta operación de dominio global, seremos borregos a su merced y necesidades».

Argentina – Mauricio Macri en llamada al presidente argentino Alberto Fernández: «Dejemos a toda la gente en la calle, que se mueran los que tengan que morirse».

España – Santiago Abascal del VOX: «Hay que analizar las consecuencias de un virus que para muchos investigadores tiene un sospechoso componente artificial».