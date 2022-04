Hungría asegura que empresas europeas aceptaron pagar gas en rublos

El canciller de Hungría, Peter Szijjarto, aseveró este viernes que muchas compañías europeas aceptaron el esquema de pago implementado por Rusia, para el pago de sus hidrocarburos, no obstantes, difunden información falsa.

Estas declaraciones se dan, en medio de las arremetidas contra Hungría, quien aceptó pagar el gas ruso en rublos, tal y como lo solicitó el gobierno de Rusia.

«Yo pediría no difundir información falsa de que supuestamente existe una posición común, que los húngaros no comparten. Eso no es así, es una mentira, es que los otros no son muy honestos, y los medios de comunicación liberales hacen la vista gorda a sus astucias. Nosotros no queremos astucias, hablamos abiertamente de ese asunto. Creemos natural pagar por el gas para recibirlo», dijo en rueda de prensa, citado por Sputnik.

«Para seguir comprando gas natural, se debe abrir en el banco ruso Gazprombank, que no está bajo sanciones, dos cuentas: una en euros o dólares y otra en rublos. Nosotros lo vamos a hacer, como lo hacen otros. No es verdad que otros se negaron a hacerlo, simplemente no lo revelan por diversas razones, y los medios liberales internacionales les apoyan en eso», añadió.

El primer ministro de Hungría, Víktor Orbán, anunció a principios de abril que no tenía problemas para aceptar la exigencia de Rusia de pagar el gas ruso en rublos.

«Para Hungría no significa ninguna dificultad pagar en rublos. Si así lo piden, lo haremos», señaló Orbán en una rueda de prensa, citan diferentes agencias internacionales.

Orbán, quien se ha mostrado contrario a ampliar las sanciones energéticas contra Rusia por su operación militar en Ucrania, reveló que solicitó al presidente ruso, Vladímir Putin, un alto el fuego en Ucrania y le ha ofrecido Hungría como escenario para unas negociaciones de paz.