Huracán Ida azota costas de Luisiana en EEUU

El huracán Ida azotó la costa el domingo como una de las tormentas más poderosas que jamás haya azotado Estados Unidos, desde la costa de Luisiana hacia Nueva Orleans y uno de los corredores industriales más importantes del país.

La poderosa tormenta de categoría 4 con vientos de 230 kph (150 mph) golpeó en la misma fecha en que el huracán Katrina devastó Luisiana y Mississippi 16 años antes, llegando a tierra a unas 45 millas (72 kilómetros) al oeste de donde Katrina de categoría 3 tocó tierra por primera vez.

El creciente océano inundó la isla barrera de Grand Isle. El huracán azotaba los humedales del extremo sur de Luisiana, con más de 2 millones de personas viviendo en Nueva Orleans y sus alrededores y Baton Rouge a continuación.

“Este no es el tipo de tormenta que tenemos normalmente. Esto será mucho más fuerte de lo que solemos ver y, francamente, si tuviera que trazar el peor camino posible para un huracán en Luisiana, sería algo muy, muy parecido a lo que estamos viendo ”, dijo el gobernador. John Bel Edwards dijo a The Associated Press.

La gente en Louisiana se despertó con una tormenta monstruosa después de que los vientos máximos de Ida aumentaron en 72 kph (45 mph) en cinco horas mientras el huracán se movía a través de algunas de las aguas oceánicas más cálidas del mundo en el norte del Golfo de México.

El viento azotó los toldos y el agua se derramó del lago Ponchartrain en Nueva Orleans antes del mediodía del domingo. Las autoridades dijeron que la rápida intensificación de Ida de unas pocas tormentas eléctricas a un huracán masivo en solo tres días no dejó tiempo para organizar una evacuación obligatoria de los 390.000 residentes de la ciudad. El alcalde LaToya Cantrell instó a los residentes a irse voluntariamente. A los que se quedaron se les advirtió que se prepararan para cortes de energía prolongados en medio de un calor sofocante. / AP.