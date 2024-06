Incendian carro frente al Congreso en la peor protesta de la era Milei

Incidentes violentos frente al Congreso de Argentina dejaron este miércoles varios heridos, entre ellos cinco diputados afectados por los gases, y autos incendiados, luego de que la policía reprimiera una multitudinaria protesta mientras el Senado debate un paquete de reformas crucial para el presidente ultraliberal Javier Milei.

Los disturbios comenzaron cuando los manifestantes buscaron burlar el sistema de vallas montado para aislar el Congreso en medio de una protesta de miles de personas contra la ley que incluye incentivos a las grandes inversiones, una reforma laboral que retrocede en derechos a los trabajadores, privatizaciones y una polémica delegación de facultades legislativas a Milei.

El auto incendiado fue un vehículo de la estación televisiva Cadena 3, que circulaba por el lugar y fue interceptado por los manifestantes. Una vez retirados los tripulantes del vehículo, fue volcado por algunos encapuchados, que luego le prendieron fuego.

La policía antidisturbios repelió a los manifestantes para evitar que se acerquen al Congreso, aislado por vallas. Al menos 40 personas recibieron atención médica en el lugar con irritación en la piel, dijo a la prensa la Asociación contra la Violencia Institucional, sin aclarar el total de hospitalizados.

“Necesitamos que esta represión cese. Le pedimos que intervengan para cesar con estos actos”, exigió en el recinto la senadora opositora Nora Giménez. La policía no hizo comentarios en lo inmediato sobre lo ocurrido.

El Senado debate la ley Bases que en sus 238 artículos incluye incentivos a las grandes inversiones por 30 años, una reforma laboral, privatizaciones y una polémica delegación de facultades legislativas al presidente ultraliberal, a quien le urge un respaldo legislativo tras seis meses de gobierno sin lograr la aprobación de ninguna ley.

La reforma laboral en particular “vuelve al siglo pasado cuando el empleado no tenía ningún derecho laboral; no resiste el análisis constitucional y va a generar conflicto y litigiosidad”, acusó el senador opositor Mariano Recalde.

Las protestas registradas este miércoles son, hasta ahora, las más violentas que ha enfrentado el gobierno de Javier Milei, justo cuando el liberal ha decidido avanzar a embestidas en la imposición de un modelo económico de libre mercado que al mismo tiempo destruya las estructuras del Estado y los derechos ganados por los argentinos.