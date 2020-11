Investigan a médico de Maradona por negligencia en la muerte del ídolo

El médico del ídolo deportivo Diego Maradona quedó el domingo en el ojo del temporal por presunta negligencia en los cuidados del astro argentino, fallecido el pasado miércoles a los 60 años de una crisis cardíaca, reseña AFP en su portal web.

Al concluir los procedimientos judiciales la Fiscalía “ha comenzado el análisis y elementos del material secuestrado” y aclaró que “no se han adoptado por el momento decisiones respecto de la situación procesal de persona alguna”, según aclaró en un comunicado.

La Justicia allanó la casa y el consultorio de Luque, de 39 años, en búsqueda de documentación probatoria bajo la figura eventual de “homicidio culposo”. Fuentes judiciales aclararon a la AFP que esta notificación no implica un llamado a indagatoria ni una medida restrictiva de la libertad.

“Se le notificó de la existencia de la causa para que pueda eventualmente ejercer su derecho de defensa”, dijeron fuentes judiciales a la AFP.

“Existe una investigación en la que se investigan las causas que llevaron al fallecimiento del Sr. Maradona y si la atención recibida habría sido o no la correcta (…) El era el médico de cabecera”, añadió la fuente que pidió el anonimato.

La investigación se abrió tras las declaraciones testimoniales de Dalma, Gianinna y Jana, hijas del legendario futbolista y DT.

Pero las fuentes judiciales aclararon que la investigación no fue iniciada por las hijas, sino que “es de oficio”.

Maradona “hacía lo que quería”

En rueda de prensa y entre sollozos, Luque aseguró que él cuidó a la leyenda mundial de fútbol “todo lo que se pudo, hasta lo imposible”, a un paciente que “hacía lo que quería” en la vida.

“¿Quieren saber de qué soy responsable? De amarlo, de cuidarlo, de extenderle la vida”, dijo. El fallecimiento ocurrió el 25 de noviembre cuando el excapitán albiceleste estaba solo y dormido en su cama de la residencia de Tigre, 35 km al norte de Buenos Aires.

“Yo soy neurocirujano (lo operó de un hematoma en la cabeza el 3 de noviembre). Soy la persona que se ocupaba de él. Estoy orgulloso de todo lo que hice”, agregó.

Del consultorio de Luque “se procede al secuestro de una historia clínica perteneciente a Diego Armando Maradona, cinco computadores tipo notebook, tres teléfonos celulares, documentaciones varias y un recetario”, detalló un comunicado de la Fiscalía General de San Isidro, al norte de Buenos Aires.

También de su vivienda “se secuestró una computadora y legajo personal”, añadió.

Según Luque, “Diego era inmanejable. Tenía que haber ido a un centro de rehabilitación. No quería”.

También aclaró que él no era el único profesional tratante: “Hay otros profesionales actuando. Él no quería ni un acompañante terapéutico. Una psiquiatra pidió una ambulancia siempre en la casa. No sé de quién es la responsabilidad de que no se puso la ambulancia”, afirmó.