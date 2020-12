Investigan los guisos de Trump con indultos

La jueza federal de EEUU, Beryl A Howell, adelanta una investigación sobre una presunta trama de corrupción para obtener indultos presidenciales del saliente mandatario, Donald Trump, a cambio de donaciones a comités de acción política.

Telesur refiere que la Fiscalía investigó a personas que estuvieron en contacto con funcionarios de Trump procurando indultos, aunque al parecer ninguna fue imputada.

La Fiscalía está encabezada por William Barr, quien siendo hombre de confianza de Trump, el martes indicó que no hay indicios para un fraude electoral, lo que según el jefe de la minoría del Senado de EEUU, el demócrata Chuck Schumer, le puede costar el cargo a Barr, indicó RT.

Ese martes, The New York Times señaló los “indultos y perdones presidenciales que Trump se estaría planteando ejecutar antes de abandonar la Casa Blanca”, como los de “sus tres hijos mayores, Donald (h), Eric e Ivanka”, y “su yerno y asesor, Jared Kushner”, y el de su abogado y ex alcalde de NY Rudy Giuliani, con “perdones preventivos”, por si “el Gobierno demócrata entrante emprendiera acciones legales contra ellos”.

Trump trinó que “la investigación de perdones es falsa”, aunque se confiscaron en la Casa Blanca 50 equipos electrónicos (computadoras y móviles) referentes a este caso.

En 2024. Trascendió que durante una recepción por Navidad en la Casa Blanca, Trump advirtió a los invitados que se postulará otra vez en 2024. “Estamos tratando de lograr otros 4 años. De lo contrario, los veré en 4 años”, dijo. l