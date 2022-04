Kiev: tropas ucranianas en Azovstal no se rendirán￼

La vice primera ministra ucraniana, Irina Vereschuk, manifestóeste viernes que las tropas cercadas por fuerzas rusas en la planta Azovstal, en la ciudad de Mariúpol, no pretenden rendirse por lo que no necesitan corredor humanitario.

“Hay corredores para la rendición. Los rusos han abierto uno, pero no lo necesitamos. Nuestros militares no quieren rendirse ante ellos, escribió en su canal de la red Telegram la también ministra para la Reintegración de los Territorios No Controlados.

Reiteró que hay mil civiles en el territorio de la planta y pidió que se abriera un corredor humanitario que permita la evacuación de estas personas.

Antes, el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Ígor Konashénkov, informó que los residuos de tropas ucranianas en esa urbe fueron bloqueadas en Azovstal, mientras la mayoría de Mariúpol se encuentra bajo control de las milicias de Donetsk y de las fuerzas rusas.

Indicó que en la instalación no quedan más de dos mil 500 militares ucranianos, entre miembros del batallón ultranacionalista Azov y mercenarios extranjeros, a los que se les ofreció en reiteradas ocasiones deponer las armas.

Según el regimiento de Azov, los civiles estan en lugares separados lejos de los combatientes. En sótanos con entre 80 y 100 personas cada uno, pero no está claro cuántos civiles hay en total.

Rusia reclama rendición

El Centro Nacional de Control de Defensa de Rusia, señaló este viernes que la pausa humanitaria comenzará cuando las formaciones armadas ucranianas en la acería de Azovstal, levanten banderas blancas.

El jefe de esa entidad, coronel general Mijaíl Mizíntsev, subrayó que si son detectadas las enseñas anunciando la rendición, en cualquier lugar de esa planta metalúrgica, las Fuerzas Armadas de Rusia y las formaciones de la República Popular de Donetsk detendrán de forma inmediata las acciones militares.

Aseguró que en tal caso garantizarán el paso seguro de las personas a los puntos de concentración de los convoyes humanitarios.

Ejército ruso aspira al control total del Donbás

La segunda fase de la operación rusa en Ucrania tiene por objetivo establecer el control sobre Donbás y el sur del país eslavo, afirmó el comandante en funciones del Distrito Militar Central, Rustam Minnekáev.

«Desde el comienzo de la segunda fase de la operación especial una de las tareas del ejército ruso es establecer el control total sobre Donbás y el sur de Ucrania. Esto permitiría garantizar un corredor terrestre hacia Crimea», dijo el general Rustam Minnekayev, citado por agencias locales.

El portavoz de las milicias de la autoproclamada República Popular de Lugansk (RPL), Iván Filiponenko, declaró al canal de televisión Rusia 24 que esas fuerzas controlan cerca del 90 por ciento de ese territorio de la región de Donbass.

El pasado 29 de marzo, el Ministerio de Defensa ruso afirmó que da por cumplido el objetivo esencial de la primera fase de la operación, que era mermar la capacidad bélica de Ucrania, y se enfocará en adelante en la «liberación de Donbás».

Aviación rusa neutraliza 58 objetivos militares en Ucrania

La aviación rusa atacó la noche del jueves 58 objetivos militares ucranianos, entre ellos 51 zonas de concentración de efectivos y equipos bélicos, informó este viernes el portavoz del Ministerio de Defensa de este país, mayor general Ígor Konashénkov.

Según el reporte, fueron eliminados además cuatro puestos de mando y tres depósitos de combustible, mientras los misiles crucero Kalibr de alta precisión aniquilaron un batallón de las fuerzas enemigas en la estación ferroviaria de Melioratívnoye, un sistema de cohetes S-300 y alrededor de 80 soldados nacionalistas, declaró.

Konashénkov señaló que las tropas de misiles y la artillería de Rusia, por su parte, realizaron mil 285 tareas de fuego durante la noche de jueves a viernes. “Nueve almacenes con combustible y 37 centros de control fueron destruidos. Atacaron mil 221 puntos de apoyo, lugares de concentración de fuerzas y de material bélico enemigo”, indicó.

Los sistemas de defensa aérea destruyeron siete drones y los cohetes antiaéreos Buk-M3 derribaron un misil táctico Tochka-U, agregó.