La oposición de Perú pide en el Congreso destituir al presidente Castillo

Un grupo de legisladores de Perú presentó este jueves en el Congreso un pedido de vacancia contra el presidente Pedro Castillo que podría implicar su destitución, por una supuesta ‘incapacidad moral’ para ejercer el cargo.

Los congresistas crearon un documento donde suscriben que el actual presidente de Perú cacere de capacidad moral para dirigir el país. La iniciativa cuenta con el apoyo de 28 miembros de las bancadas derechistas Renovación Popular y Fuerza Popular, partido liderado por Keiko Fujimori, quien fue derrotada por Castillo.

Para que el pedido de vacancia avance, se requiere el voto a favor de 52 congresistas para admitirlo a debate en el pleno, y luego 87 votos para aprobarlo y que se haga efectiva su salida, algo que padeció su antecesor Martín Vizcarra (2018-2020) pese a haber sido despojado del cargo con más del 60 % de popularidad.

El Congreso es unicameral y está compuesto por 130 representantes en total. En la previa, bloques aliados e incluso contrarios al oficialista Perú Libre se han expresado en contra de un intento de desbancar al jefe del Ejecutivo, en aras de recuperar la estabilidad política en el país.

Tras la presentación formal de la moción en el Parlamento, el presidente Pedro Castillo encabezó un acto oficial en el que se refirió al tema y se mostró confiado de su continuidad: «A mí no me preocupan los ruidos políticos, porque a mí me ha elegido el pueblo, no me ha elegido la mafia ni los corruptos. Por eso me debo al pueblo, estoy tranquilo. como debe estar también tranquilo el pueblo. El pueblo se merece respeto», dijo. /Agencias