Lavrov dijo que riesgo de guerra nuclear no debe subestimarse

El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, alertó ayer que el peligro de una guerra nuclear “es grave, es real, no debe subestimarse”.

Expresó que “la inadmisibilidad de una guerra nuclear es la posición de principios de Moscú”, pero “el peligro de tal conflicto no debe subestimarse” y recordó que en enero pasado los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ratificaron dicha inadmisibilidad.

Dijo que durante el gobierno de Donald Trump, Rusia propuso reafirmar la declaración del ex líder soviético Mijaíl Gorbachov y el ex presidente estadounidense Ronald Reagan de que en una guerra nuclear no habría ganadores y el uso de esas armas no se debería desatar nunca.

Recordó que en junio de 2021, en Ginebra, los presidentes de Rusia, Vladimir Putin y de EEUU, Joseph Biden, llegaron “rápidamente a un acuerdo, hicieron una declaración” respecto al uso de sus arsenales nucleares.

También destacó que las armas enviadas por Occidente a Ucrania son un objetivo legítimo para las fuerzas armadas rusas en el terreno del conflicto.

Señaló que armar a Ucrania “es otro ejemplo de la falta de limpieza de los estadounidenses en términos del derecho internacional y en términos de la introducción de sus propias reglas bajo el principio de ‘Hago lo que me place’ de la Casa Blanca”.

El escenario que bosquejó el canciller ruso da cuenta de que la actual crisis en las relaciones entre Rusia y EEUU puede ser tan peligrosa como la de los misiles de Cuba en 1962.