López Obrador denunció guerra sucia hacia Petro

Andrés Manuel López Obrador, presidente mexicano, denunció ayer que el candidato presidencial por el Pacto Histórico en Colombia, Gustavo Petro, es víctima de lo que calificó como guerra sucia, la que comparó con la que él padeció desde 2006 tras presentarse a candidato presidencial en México.

Durante su conferencia matutina desde el Palacio Nacional, explicó que los conservadores colombianos usan los mismos argumentos de la derecha mexicana contra la izquierda, calificándola de peligro comunista.

“Le mando un abrazo a Petro ¿Y saben por qué lo abrazo? Porque está enfrentando una guerra sucia, de lo más indigno y cobarde, todo lo que ya vimos y padecimos en México”, dijo.

Refirió que los conservadores colombianos “actúan sin ética olvidando que la política es un imperativo ético”.

“Espero que la gente en Colombia no se deje manipular y actúe con libertad y vote por el que quiera”, señaló, y recordó que aún frente a la manipulación de “publicistas mercenarios” en redes del candidato Rodolfo Hernández, la gente votó por Petro y le otorgó el triunfo en la primera vuelta.

Hernández no va a debatir. El candidato de Liga de Gobernantes Anticorrupción dijo en twitter que no irá a debates porque son “polarizantes y de odio. El juego es destruir al otro en minuto y medio”, esto tras no presentarse al encuentro del jueves donde Petro habló a sus anchas.

Pero donde sí deberá ir, si no gana el 19 de junio, es a la corte a comparecer por un caso de corrupción en Bucaramanga.