Los trabajadores de la morgue de España soportan la marcha diaria de la muerte

Cuando Marina Gómez y su compañera funeraria ingresan a una habitación en un hogar de ancianos para retirar el cuerpo de una víctima del COVID-19, trabajan metódicamente y en silencio.

Desinfectan la boca, la nariz y los ojos para reducir el riesgo de contaminación. Envuelven el cuerpo en las sábanas. Se utilizan dos bolsas para cadáveres blancas, una dentro de la otra, y las cremalleras se cierran en sentido contrario: la primera bolsa se sella de la cabeza a los pies; el segundo, pie a cabeza.

El único sonido en la habitación es el susurro de las cremalleras, sellando a los muertos de la vista por última vez.

Gómez y sus compañeros trabajan para Mémora, el principal proveedor de servicios funerarios de Barcelona con domicilio en España y Portugal. Forman parte de un grupo de trabajadores imprescindibles. Como enfermeras y médicos , han visto y tocado la marcha de la muerte por el virus que ya ha matado a 1,4 millones de personas en todo el mundo.

Al llegar a un hogar de ancianos o centro de rehabilitación, Gómez y su pareja Manel Rivera alientan a los cuidadores a sacar a un compañero de cuarto sobreviviente de la habitación mientras recogen el cuerpo.

Muchas veces, sin embargo, solo una cortina blanca separa a los vivos de los muertos, y esa cruda realidad y la falta de decencia molestan a Gómez.

“El simple hecho de ir a recoger un cuerpo y ver que hay otra persona, viva, junto a ellos (en la habitación), eso es lo que más me afecta”, dijo a The Associated Press.

En los primeros meses de la pandemia la primavera pasada, Gómez dijo que sus solicitudes de sacar a un paciente sobreviviente de la habitación fueron atendidas con más frecuencia. Una especie de atmósfera de guerra había unido a la gente en solidaridad en medio de la miseria.

Ahora, sin embargo, Gómez dijo que muchos españoles parecen haberse adormecido por el resurgimiento del virus después de un respiro de verano que llevó a las autoridades a afirmar que lo peor había pasado. Ahora, el país tiene más de 1,5 millones de casos y ha registrado más de 43.000 muertes.

Se necesita cierto desapego emocional para seguir trabajando, admite Rivera, de 44 años.

“Una vez que pongo a la persona en la mortaja y cierro la cremallera, ya no me pregunto si tenía el pelo rubio, pelirrojo o castaño”, dijo. Cualquier morada en los muertos significa “no dura mucho en este trabajo”, dijo Rivera.

Después de reducir con éxito la cuenta diaria de muertes de más de 900 en marzo a un solo dígito en julio, España ha experimentado un aumento constante que llevó las muertes a más de 200 por día este mes. Con esa recaída, los recolectores de cadáveres han vuelto a circular por hospitales, hogares e instalaciones asistenciales.

“Deberíamos haber aprendido algo”, dijo Gómez. “Pero una vez que nos dejaron hacer lo que queramos, volvimos a nuestro estado natural. No tenemos memoria “.

Gómez, de 28 años, fue contratado para reemplazar a otro trabajador de baja por enfermedad en abril, cuando España se estaba recuperando de lo peor del virus. Lanzada a las carreras sin parar para recoger a los muertos, tuvo que aprender sobre la marcha cómo hacer este difícil trabajo de forma segura.

Antes, si alguien había muerto de una enfermedad infecciosa, usaba guantes, máscara y delantal. Cuando el virus llegó a España en marzo, rápidamente aprendieron a ponerse trajes de protección individual y dos juegos de guantes, y cómo quitárselos bien cuando terminaron para no infectarse.

Hasta ahora, se han mantenido saludables. Cuando el número de muertos se disparó en marzo y abril, Rivera decidió aislarse durante seis semanas y solo vio a su hijo de 5 años por video.

“Era la sensación de que querías hacer todo lo más rápido posible, para reducir el contacto tanto como pudieras, pero al mismo tiempo, no te podías equivocar”, dijo Rivera sobre esos días. “Estábamos arriesgando nuestras vidas”.

Román Ibáñez, de 38 años, transporta cadáveres desde hace 14 años. Recordó las semanas más oscuras de este año, cuando la empresa pasó de recoger 50 cadáveres al día a casi 200.

“Fue completamente loco. Llegó al punto en que no sabía lo que estaba haciendo. Nunca te quitaste el traje. Fue caótico ”, dijo.

El momento más angustioso para Ibáñez fue la noche en que acudieron a una residencia de ancianos.

“Una mujer joven abrió la puerta llorando. La mitad del personal estaba enferma, la persona del turno de noche había dejado un cadáver donde estaba. Estaba tratando de conseguir que alguien más viniera a trabajar, pero no había nadie. La mitad de los residentes había muerto. Desde que entramos hasta que nos fuimos, ella no paró de llorar ”, dijo.

Recoger cadáveres no es una mano de obra altamente calificada, y muchos de los trabajadores del depósito de cadáveres han trabajado anteriormente en fábricas, sitios de construcción y trabajos de entrega. Pero requiere verdadero temple, una combinación de empatía y respeto, equilibrada con el orgullo de hacer lo que hay que hacer.

Los trabajadores dicen que aman su trabajo porque les da un propósito y satisfacción.

“Realmente es un trabajo duro, pero tiene su recompensa”, dijo Jonathan Ciudad, socio de Ibáñez. “Con un sentido de humanidad y unidos, lo superas. Realmente ves que la vida es para vivir “.